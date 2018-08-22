Призыв: отметим день рождения Эстонии застольем!

На конкурс ждем фотографии столов в честь дня рождения и празднующих людей, снабженные данными (год, место, чей день рождения) и комментариями, а также рецепты и описания праздничных блюд и напитков. Принимаются и краткие, и подробные ответы.

К участию приглашаются люди любого возраста, как те, кто живет в Эстонии, так и те, кто (временно) обосновался за рубежом. Пожалуйста, добавьте к ответам свои имя и контактные данные. Материалы могут быть в бумажном или в электронном виде. Загрузить фотографии и ответить на вопросы можно в интернете. Бумажные фотографии мы примем в дар или одолжим для изготовления копий. Отправить материал по почте можно по адресу: Eesti Rahva Muuseum, Muuseumi tee 2, 60532 Tartu. С пометкой „Sünnipäevalaud“.