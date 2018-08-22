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Призыв: отметим день рождения Эстонии застольем!

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Sünnipäevalaud aastal 1971. Pilt: Viktor Salme (ERM Fk 2644:8444)

ФОТО: Allikas: Eesti Rahva Muuseumi kogu

Идет юбилейный год Эстонской Республики, а в сентябре в Эстонии отмечается Месяц эстонской еды, поэтому самое время подумать об исторических и современных эстонских праздничных блюдах. Возможно, именно история праздничного стола вашей семьи получит приз и место на престижной выставке. Примите участие в организуемом Министерством по делам сельской жизни и Эстонским национальным музеем большом конкурсе по сбору кулинарного наследия «Стол моей семьи в честь дня рождения вчера и сегодня» и выиграйте приз!

Как принять участие? Напишите:

  • Что едят и пьют в вашей семье на день рождения? Кто готовит блюда и напитки, как вы их делаете или где покупаете?
  • Какие блюда и напитки стояли на праздничном столе ваших родителей, дедушек и бабушек в прошлом (и когда именно)?

Желательно также писать на примере конкретных дней рождения («прадедушкин юбилей, 1937, Сууре-Яани» или «мамин день рождения, 1967, Вильянди»).

На конкурс ждем фотографии столов в честь дня рождения и празднующих людей, снабженные данными (год, место, чей день рождения) и комментариями, а также рецепты и описания праздничных блюд и напитков. Принимаются и краткие, и подробные ответы. 

К участию приглашаются люди любого возраста, как те, кто живет в Эстонии, так и те, кто (временно) обосновался за рубежом. Пожалуйста, добавьте к ответам свои имя и контактные данные. Материалы могут быть в бумажном или в электронном виде. Загрузить фотографии и ответить на вопросы можно в интернете. Бумажные фотографии мы примем в дар или одолжим для изготовления копий. Отправить материал по почте можно по адресу: Eesti Rahva Muuseum, Muuseumi tee 2, 60532 Tartu. С пометкой „Sünnipäevalaud“.

Фотографии и ответы принимаются до 15 октября 2018 года.

Больше информации на сайтах www.eestitoit.ee и www.erm.ee.

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