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  • Вдоль Чудского можно будет попробовать традиционные и гурманские блюда

Вдоль Чудского можно будет попробовать традиционные и гурманские блюда Добавлена карта с перечнем участников!

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ФОТО: ev100.ee

25-26 августа на 175 километрах раскинется Улица кухни Причудья, которая протянется от Васькнарвы до Сааболда. 50 pop-up ресторанов предложат традиционные и гурманские блюда и напитки, изготовленные из чистых региональных продуктов.

По словам организатора фестиваля Трийну Аккерманн, о своем участии в этом необычном фестивале еды заявили 50 pop-up ресторанов.

"На праздничных столах будет и традиционная местная рыба в разных вариациях, огурцы и лук. Еда будет приготовлена как в семейных традициях, так и современных интерпретациях в формате уличной еды. В меню будет, например, крольчатина, жареные бараньи мозги, расстегаи с рыбой и другие всевозможные пирожки с разной начинкой, а еще теплый сыйр с вареньем и многое другое," - перечислила Аккерманн. 

Самым дальним рестораном станет Pihkva Hansa из Пскова. Подключились и маленькие семейные ресторанчики и объединения Kääpa OTT и Jõgevamaa Maitsed, а также Музей сельского хозяйства.

Рестораны будут открыты 25 августа с 11.00 до 22.00 и 26 августа с 11.00 до 18.00.

Также будут работать лавки, в которых можно будет пополнить региональными продуктами припасы на зиму. 

Мероприятие проходит при поддержке оргкомитета ЭР100 Госканцелярии, Целевого капитала гражданского общества, волостей Алутагузе, Муствеэ, Тарту, Луунья и Кастре.  

Мероприятие в Facebook. 

СМОТРИТЕ: карта Google с перечнем участников

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