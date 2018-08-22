Вдоль Чудского можно будет попробовать традиционные и гурманские блюда

По словам организатора фестиваля Трийну Аккерманн, о своем участии в этом необычном фестивале еды заявили 50 pop-up ресторанов.

"На праздничных столах будет и традиционная местная рыба в разных вариациях, огурцы и лук. Еда будет приготовлена как в семейных традициях, так и современных интерпретациях в формате уличной еды. В меню будет, например, крольчатина, жареные бараньи мозги, расстегаи с рыбой и другие всевозможные пирожки с разной начинкой, а еще теплый сыйр с вареньем и многое другое," - перечислила Аккерманн.

Самым дальним рестораном станет Pihkva Hansa из Пскова. Подключились и маленькие семейные ресторанчики и объединения Kääpa OTT и Jõgevamaa Maitsed, а также Музей сельского хозяйства.

Рестораны будут открыты 25 августа с 11.00 до 22.00 и 26 августа с 11.00 до 18.00.

Также будут работать лавки, в которых можно будет пополнить региональными продуктами припасы на зиму.

Мероприятие проходит при поддержке оргкомитета ЭР100 Госканцелярии, Целевого капитала гражданского общества, волостей Алутагузе, Муствеэ, Тарту, Луунья и Кастре.

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