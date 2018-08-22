Они сделали это! Эстонские альпинисты покорили пик Эстонии

По словам руководителя экспедиции Райво Плумера, подъем на пик Эстонии стал для альпинистов тяжелым испытанием. «Подъем был изнурительным, у нас ушло на него более 11 часов», – сказал Райво Плумер. «По сравнению с последним подъемом на пик Эстонии 28 лет назад были сложности совсем другого характера, поскольку горный ледник за годы сильно изменился. Последний рывок был очень тяжелым, мы шли наперегонки со временем, так как погода начала портиться. Но, несмотря на это, нам удалось преподнести свой подарок в рамках летней праздничной недели ЭР100», – добавил Плумер.

Из 12 членов команды до вершины добрались 10, двое альпинистов остались в лагере на более низкой высоте. «Добравшись до вершины, мы подкрепились, сфотографировались на фоне флага Эстонии и попытались отыскать письмо, оставленное в 1960 году», – сказал Плумер.

Первые альпинисты добрались до пика Эстонии в 14 часов, спуск вниз начался в 15.40 по местному времени. «Теперь мы вернулись обратно в лагерь, находящийся на высоте 5300 метров, и завтра начнем путь обратно», – сказал Плумер. Один из альпинистов – Арго Мере – спустился с пика Эстонии до лагеря на высоте 5300 метров на лыжах.

По словам Райво Плумера, начиная с завтрашнего дня у альпинистов уйдет еще четыре дня на то, чтобы достичь базового лагеря Ленина. «Некоторые из членов команды отправятся еще и на пик Ленина», – добавил он. Команда альпинистов вернется в Эстонию 6 сентября.

Пик Эстонии – одна из горных вершин Заалайского хребта Памира, которая находится на высоте 6211 метров. Это единственная в мире высокогорная вершина, носящая имя Эстонии. В последний раз эстонские альпинисты поднимались на пик Эстонии 28 лет назад.