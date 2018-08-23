Сегодня будет открыт мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяги

«В юбилейном году на Маарьямяги в Таллинне откроется мемориал, который, как мы надеемся, станет местом, где можно будет вспоминать нашу историю и репрессированных родственников», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Маргус Кастерпалу. «Сегодня, начиная с 18 часов, двигаясь по территории мемориала, можно будет послушать и аудиоинсталляцию, которая поддерживает архитектурную идею мемориала и поможет создать в день открытия особую атмосферу», – добавил Кастерпалу.

Мемориал состоит из двух частей: «Путь» и «Домашний сад». На стенах «Пути» находятся плиты с именами более чем 22 000 людей, жизнь большинства из которых прервалась вдали от родины, и чьи места захоронения во многих случаях не известны. Находящаяся на внутренней территории мемориала часть «Домашний сад» символизирует надежды, воспоминания и тоску по дому, которые передают яблони и пчелы.

Мемориал откроется 23 августа, в Общеевропейский день памяти жертв тоталитарных режимов. Торжественное открытие и освящение мемориала состоится в 12 часов. С речами на открытии выступят президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, министр юстиции Урмас Рейнсалу, почетный председатель Эстонского союза Memento Лео Ыйспуу и член совета Европейской ассамблеи сотрудничества во имя памяти и совести Йоран Линдблад. Частью мемориала является ипамятник офицерам Эстонии, ставшим жертвами коммунистического террора, к которому возложит венок командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас. Все желающие приглашаются ознакомиться с мемориалом начиная с 18 часов.

Архитектурное решение памятника «Путь» было выбрано из числа 12 проектов, его авторы — Калле Веллевоог, Яан Тийдеманн, Тийу Труус, Мартин Проммик и Лидия Зарудная из Arhitektuuriburoo JVR OÜ.

С дополнительной информацией о мемориале жертвам коммунизма можно ознакомиться на странице www.memoriaal.ee/ru/.