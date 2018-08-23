Сегодня будет открыт мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяги

Сегодня, 23 августа, в 18 часов будет открыт мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяги. Мемориал состоит из двух частей: «Путь» и «Домашний сад».
«В юбилейном году на Маарьямяги в Таллинне откроется мемориал, который, как мы надеемся, станет местом, где можно будет вспоминать нашу историю и репрессированных родственников», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Маргус Кастерпалу. «Сегодня, начиная с 18 часов, двигаясь по территории мемориала, можно будет послушать и аудиоинсталляцию, которая поддерживает архитектурную идею мемориала и поможет создать в день открытия особую атмосферу», – добавил Кастерпалу.
Мемориал состоит из двух частей: «Путь» и «Домашний сад». На стенах «Пути» находятся плиты с именами более чем 22 000 людей, жизнь большинства из которых прервалась вдали от родины, и чьи места захоронения во многих случаях не известны. Находящаяся на внутренней территории мемориала часть «Домашний сад» символизирует надежды, воспоминания и тоску по дому, которые передают яблони и пчелы.
Мемориал откроется 23 августа, в Общеевропейский день памяти жертв тоталитарных режимов. Торжественное открытие и освящение мемориала состоится в 12 часов. С речами на открытии выступят президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, министр юстиции Урмас Рейнсалу, почетный председатель Эстонского союза Memento Лео Ыйспуу и член совета Европейской ассамблеи сотрудничества во имя памяти и совести Йоран Линдблад. Частью мемориала является ипамятник офицерам Эстонии, ставшим жертвами коммунистического террора, к которому возложит венок командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас. Все желающие приглашаются ознакомиться с мемориалом начиная с 18 часов.
Архитектурное решение памятника «Путь» было выбрано из числа 12 проектов, его авторы — Калле Веллевоог, Яан Тийдеманн, Тийу Труус, Мартин Проммик и Лидия Зарудная из Arhitektuuriburoo JVR OÜ.
С дополнительной информацией о мемориале жертвам коммунизма можно ознакомиться на странице www.memoriaal.ee/ru/.
Некоторые из мероприятий шестого дня летней праздничной недели ЭР100:
- В 13 часов в Кадриорге, в художественном музее KUMU при участии президента Керсти Кальюлайд пройдет торжественная презентация совместного проекта 21 эстонского художника «Свобода в 21 веке». В течение года были завершены произведения 21 художника, в числе которых Рауль Меэль, Марко Мяэтамм, Прийт Пярн, Kiwa, Лауренциус, Навитролла, Юри Аррак, Леонард Лапин, Харди Вольмер, Пеэтер Аллик, Яан Тоомик, Маарит Мурка и другие.
- В 18 часов в KUMU откроется выставка «Конрад Мяги», на которой будет представлено 40 произведений из основных творческих периодов Мяги. Выставка будет открыта до марта 2019 года.
- В 19 часов в Русском театре состоится премьера спектакля «Будет /не будет: Эстония через 100 лет». Совместная постановка Русского театра, творческого объединения Audiokinetica и школьников в театральной серии ЭР100 «История века» повествует о будущем.
- В 19 в палаточной зоне Паукъярве на вечернем мероприятии у костра совместного похода RMK актер Роберт Аннус расскажет о тайнах ландшафтов Кырвемаа до и после советской оккупации.
- В 19 часов на пути совместного похода RMK в палаточной зоне Неэрути Ээсъярве состоится вечер у костра. У огня Анне Веэсаар и Андре Маакер (гитара) вновь воскресят даму с мызы Поркуни. К участию приглашаются все заинтересованные.
- В 19 часов в Музее нового искусства Пярну начнется проект совместного творчества в рамках инициативы ЭР100 «Огненная книга». В летнюю праздничную неделю ЭР100 «Огненная книга» совершает турне по Эстонии.
- В 19 часов в деревне Варбусе в Пылвамаа на сцену выйдут Curly Strings. В юбилейный год ансамбль Curly Strings большим туром отмечает и 30-летие членов группы, и 100 день рождения Эстонской Республики.
- В 19 часов в Таллинне, в Церкви Святого духа, пройдет концерт Corelli Music «Nocturnal. Dowland and Shakespeare». Выступят Иво Пости (контратенор) и Кристо Кяо (гитара).
- В 20 часов Оркестр полиции и погранохраны выступит с концертным туром «Вдоль границы» в пограничном пункте Лилли. На сцене выступит оркестр и известные артисты, которые представят новые патриотические произведения.
- В 21 час в Выру стартует общий заезд Tour d'ÖÖ. Совместные заезды ЭР100 от Tour d’ÖÖ пройдут в летнюю праздничную неделю через 11 городов Эстонии, присоединиться приглашаются все желающие.
- В 22 часа в доме природы Симисалу начнется открытый вечер у костра совместного похода RMK «Тийт из Хундипалу – сильный мужчина из Кырвемаа». Роль Тийта из Хундипалу сыграет актер Маркус Луйк под музыкальное сопровождение Индрека Круузимаа.