Премьера в Русском театре - «Будет/Не будет. Эстония через 100 лет»

«Крупнейший совместный проект в истории эстонского театра «История века» завершится постановкой, в подготовке которой невозможно было использовать исторические материалы», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Маргус Кастерпалу. «В рамках работы над постановкой в осмысление сценариев будущего Эстонии было задействовано молодое поколение, которое и будет создавать это будущее», – добавил Кастерпалу.

Премьера последнего спектакля театральной серии ЭР100 «История века» состоится сегодня, 23 августа, в 19:00 в Русском театре. Постановка «Будет/Не будет. Эстония через 100 лет» основана на представлении детей о будущем Эстонии. Во время спектакля состоится интерактивное общение со зрителями.

«Поскольку никто из нас не может сегодня предсказать, каким именно будет наше будущее, мы задействовали в его отображение детей», – сказал режиссер-постановщик спектакля Артем Гареев. «Мы попросили школьников и детей в детских садах пофантазировать на тему будущего Эстонии и получили от них множество размышлений, рисунков, видео, эссе и сочинений. На основе собранного материала мы разработали несколько возможных сценариев, и зритель в ходе спектакля сможет сам выбрать, по какому из этих сценариев будет развиваться будущее Эстонии», – добавил Гареев.

Режиссер-постановщик спектакля – Артем Гареев, драматурги – Карин Ламсон, Мари-Лийз Лилль, Елена Чичерина и Лаура Калле. Продюсер и композитор постановки – Александр Жеделев, написавший к спектаклю оригинальную музыку, вместе с коллективом MODULSHTEIN он также будет играть на сцене.

Театральная серия «История века» – это подарок Союза учреждений исполнительского искусства и участвующих в проекте театров к столетнему юбилею Эстонской Республики. Всего в рамках серии вышло 12 посвященных истории страны спектаклей, поставленных в сотрудничестве 22 театров. Каждая из постановок рассматривала одно десятилетие из последних ста лет в истории Эстонии.

Все постановки, созданные в рамках театральной серии «Истории века», можно будет увидеть в сентябре юбилейного года на театральном марафоне фестиваля драмы в Тарту.