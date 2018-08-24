Путешествия и походы летней праздничной недели ЭР100 приближаются к финишу

Сегодня, 24 августа, в рамках летней праздничной недели ЭР100 проходят последние этапы большого совместного похода Центра управления государственными лесами (RMK). Общегосударственный поход, организованный в честь столетия Эстонской Республики, завершится 25 августа походным праздником в Аэгвийду, куда в этот день доберутся все походные группы, начавшие свой путь с разных точек Эстонии 6 августа.
«Сегодня – последний день, когда на походных тропах RMK проводятся организованные в честь столетия Эстонии походы, которые набрали большую популярность. Кульминация этих походов состоится 25 августа, когда для всех участников походов, а также для всех интересующихся состоится походный праздник в Аэгвийду», – сказала руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ. «Несмотря на то, что для участия в походах уже нет свободных мест, сегодня все желающие смогут присоединиться к вечеру у костра, который пройдет в 21 час у кострища Воозе, где свою интерпретацию вальса Укуару Арво Пярта представят ансамбль UMA, Тыну Раадик и Индрек Круузимаа», – добавила Соэ.
Мероприятие, посвященное истории столетней Эстонии и организуемое в рамках совместного похода RMK, начнется в зоне отдыха Аэгвийду-Кырвемаа в 21 час и является для всех бесплатным. Дополнительная информация об участии и регистрации находится ТУТ.
Некоторые из мероприятий восьмого дня летней праздничной недели ЭР100:
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- Большой совместный поход RMK: Этап Хийевески – Аэгвийду. Продолжится поход между Икла и Аэгвийду от зоны палаток в Хийевески. В течение дня будет пройден пешком 21 км, и к вечеру будет достигнуто место для костров Ноку.
- Большой совместный поход RMK: Четвертый этап тропы Пенийыэ – Аэгвийду с гор Паункюла в Аэгвийду продлится 2 дня. Этап начнется от места для костров Паункюла, и в течение двух дней будет пешком преодолено 22 км.
- Большой совместный поход RMK: продолжится поход из Оанду в Аэгвийду этапом Паукъярве - Юсси.
- Проходящая по Эстонии творческая программа «Огненная книга» прибудет в крепость Курессааре на Сааремаа. Художники студии ажурной керамики Урмас Пухкан, Кярт Сеппель, Айги Орав, Кюлли Кыйв, Лаури Килуск, Кадри Пярнаметс и Сергей Исупов путешествуют в течение летней праздничной недели по Эстонии и создают из местных материалов в общих мастерских объекты из глины.
- 24-25 августа в Нарве пройдет международная лаборатория изучения городского пространства «НАРВА – ДЕТРОЙТ: постиндустриальные пограничные города – куда дальше?». Международная лаборатория городского пространства Narva Urban Lab поднимет вопросы, касающиеся развития городского пространства, которые помогут лучше понять город и поэкспериментировать с новыми решениями. В рамках лаборатории пройдут симпозиум, мастерские, художественные интервенции, экскурсии по городу и другие мероприятия.
- В 19 часов в Русском театре состоится вторая премьера спектакля «Будет/Не будет: Эстония через 100 лет». Совместная постановка Русского театра, творческого объединения Audiokinetica и школьников в театральной серии ЭР100 «История века» повествует о будущем.
- В 19 часов в Центре культуры Кейла пройдет постановка «Ласточки Отечества», входящая в серию театральных постановок ЭР100 «История века». События в постановке Эстонского драматического театра и Nargen Opera относятся к периоду 2010–2020.
- В 20 часов в деревне Рутья в Ляэне-Вирумаа выступят Curly Strings. В юбилейный год ансамбль Curly Strings большим туром отмечает и 30-летие членов группы, и сотый день рождения Эстонской Республики.
- Юбилейный поход ЭР100: в 20:30 в карьере Румму начнется поход открытий, который увлечет на световых плотах открывать подводный мир.
- В 21 час в Тарту стартует восьмой из заездов большого тура Tour d'ÖÖ. Совместные заезды ЭР100 от Tour d’ÖÖ пройдут в летнюю праздничную неделю в 11 городах Эстонии, присоединиться приглашаются все желающие.