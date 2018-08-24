Путешествия и походы летней праздничной недели ЭР100 приближаются к финишу

«Сегодня – последний день, когда на походных тропах RMK проводятся организованные в честь столетия Эстонии походы, которые набрали большую популярность. Кульминация этих походов состоится 25 августа, когда для всех участников походов, а также для всех интересующихся состоится походный праздник в Аэгвийду», – сказала руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ. «Несмотря на то, что для участия в походах уже нет свободных мест, сегодня все желающие смогут присоединиться к вечеру у костра, который пройдет в 21 час у кострища Воозе, где свою интерпретацию вальса Укуару Арво Пярта представят ансамбль UMA, Тыну Раадик и Индрек Круузимаа», – добавила Соэ.