Садимся за стол, зажигаем огни и провожаем летнюю праздничную неделю ЭР100

«Кульминацией юбилейного лета станет день с самой насыщенной программой», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа. «Только на одном из мероприятий – Улице кухни Причудья – на протяжении 175 километров праздничные столы накрыли 50 временных ресторанов», – добавил Рохумаа.

По словам руководителя крупных мероприятий ЭР100 Маргуса Кастерпалу, ставшая уже традицией Ночь древних огней как нельзя лучше подходит для завершения летней праздничной недели ЭР100. «После такой насыщенной мероприятиями недели стоит собраться на берегу моря или в другом месте вокруг костра, чтобы сбавить темп и поразмышлять в кругу семьи или друзей о жизни. Размышления наших людей у костра, а также обзор событий, состоявшихся в разных местах Эстонии в течение летней праздничной недели передаст в этот вечер и специальная программа ETV», – добавил Кастерпалу.

В 18:45 по каналу ETV начнется передача «ЭР100. Праздничный стол вдоль границы» («EV100. Peolaud mööda piiri»). Во время передачи праздничный стол будет накрыт в Клоогаранна, где будет рассказано о событиях прошедшей недели и показан концерт тура оркестра Департамента полиции и погранохраны «Вдоль границы». В 21:35 начнется передача «ЭР100. Истории в ночь древних огней» («EV100. Jutud muinastulede ööl»), в которой ведущий Йоханнес Тралла вместе с гостями передачи подведет у костра итоги юбилейного лета.