Садимся за стол, зажигаем огни и провожаем летнюю праздничную неделю ЭР100

Сегодня, 25 августа, летняя праздничная неделя ЭР100 завершится особенно насыщенной программой. По случаю окончания празднеств все жители страны приглашаются за 175-километровый праздничный стол на побережье Чудского озера, а вечером по всей Эстонии будут зажжены тысячи костров Ночи древних огней.
«Кульминацией юбилейного лета станет день с самой насыщенной программой», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа. «Только на одном из мероприятий – Улице кухни Причудья – на протяжении 175 километров праздничные столы накрыли 50 временных ресторанов», – добавил Рохумаа.
По словам руководителя крупных мероприятий ЭР100 Маргуса Кастерпалу, ставшая уже традицией Ночь древних огней как нельзя лучше подходит для завершения летней праздничной недели ЭР100. «После такой насыщенной мероприятиями недели стоит собраться на берегу моря или в другом месте вокруг костра, чтобы сбавить темп и поразмышлять в кругу семьи или друзей о жизни. Размышления наших людей у костра, а также обзор событий, состоявшихся в разных местах Эстонии в течение летней праздничной недели передаст в этот вечер и специальная программа ETV», – добавил Кастерпалу.
В 18:45 по каналу ETV начнется передача «ЭР100. Праздничный стол вдоль границы» («EV100. Peolaud mööda piiri»). Во время передачи праздничный стол будет накрыт в Клоогаранна, где будет рассказано о событиях прошедшей недели и показан концерт тура оркестра Департамента полиции и погранохраны «Вдоль границы». В 21:35 начнется передача «ЭР100. Истории в ночь древних огней» («EV100. Jutud muinastulede ööl»), в которой ведущий Йоханнес Тралла вместе с гостями передачи подведет у костра итоги юбилейного лета.
Некоторые из мероприятий последнего дня летней праздничной недели ЭР100:
- На побережье Чудского озера будет создана 175-километровая Улица кухни Причудья. В завершение летней праздничной недели ЭР100 все жители Эстонии приглашаются к накрытому у Чудского озера праздничному столу, который протянется от Васькнарвы до Сааболда. Будут открыты поп-ап кафе и рестораны.
- По всей Эстонии зажгутся костры Ночи древних огней, которые завершат летнюю праздничную неделю ЭР100.
- В 11 часов в Таллинне начнется Ночь культуры, которая наполнит сердце Таллинна концертами, выступлениями, мастерскими, выставками и интересными экскурсиями, проходящими с обеда до полуночи.
- В 12 часов начнется эстафета вокруг озера Выртсъярв. Старт будет дан от церкви Святого Мартина в Ранну. Гонка будет проходить с двух сторон озера Выртсъярв (50 + 50 км) и закончится на певческом поле в Мустла.
- В 14 часов на певческом поле Вильянди начнется Праздник песни и танца для людей с особыми потребностями. Люди с особыми потребностями проведут в юбилейный год ЭР100 свой праздник песни и танца, посвященный дню рождения республики.
- В 14:30 в портовом сарае острова Прангли пройдет летняя постановка «Eestirand. По курсу надежды». Летняя постановка представит зрителям забытую драматичную историю со счастливым концом героического спасения в 1941 году с судна «Eestirand» тысяч жителей Эстонии.
- В 14 часов в палаточной зоне RMK Никеръярве начнется большой праздник походов RMK, который отметит ЭР100 и объединение троп совместного похода.
- В 17 часов концертный тур «Вдоль границы» прибудет в Клоогаранна. Концертный тур оркестра Департамента полиции и погранохраны с известными солистами и новыми патриотическими песнями на протяжении восьми дней передвигается вдоль пограничных территорий от Силламяэ до Таллинна.
- В 19 часов в Русском театре будет показана постановка «Будет/Не будет: Эстония через 100 лет». Совместная постановка Русского театра, творческого объединения Audiokinetica и детей в рамках театральной серии ЭР100 «История века» повествует о будущем Эстонии.
- В 19 часов в Центре культуры Кейла пройдет постановка «Ласточки Отечества», входящая в серию театральных постановок ЭР100 «История века». События в постановке Эстонского драматического театра и Nargen Opera относятся к периоду 2010–2020.
- В 19 часов начнется концерт Ночи древних огней фестиваля Nargen на Найссааре. Под управлением Тыну Кальюсте и в исполнении ERSO прозвучит «Музыка на воде» Г.Ф. Генделя, а также произведение Юло Кригуля и Хассо Крулля «Огненный голос», специально созданное для этого мероприятия. Солирует Кадри Вооранд.
- В 19 часов начинается XIV Таллиннский фестиваль камерной музыки, первый концерт которого состоится в Таллиннской ратуше, фестиваль является подарком Фонда музыкантов Пилле Лилль к 100 дню рождения Эстонской Республики. Фестиваль продлится до 2 сентября.
- В 21 час в Нарве и Эльва начинается совместный заезд Tour d’ÖÖ. Присоединиться приглашаются все желающие.
- В 21 час начнется концерт Ночи древних огней фестиваля Nargen в Haven Kakumäe. Под управлением Тыну Кальюсте и в исполнении ERSO прозвучит «Музыка для королевского фейерверка» Г.Ф. Генделя. Под вдохновением от огня специально для этого мероприятия создано и произведение «Огненный голос», написанное Юло Кригулем и Хассо Круллем. Солирует Кадри Вооранд.
- В 21 час ансамбль Curly Strings выступит в деревне Лиймала, Ида-Вирумаа.