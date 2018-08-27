Провожаем лето юбилейными мероприятиями ЭР100

Юбилейный год продолжается. Лето закончится долгожданным открытием здания художественной академии, а впереди еще Месяц эстонской еды. Смотрите подробнее в нашей традиционной подборке.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АВГУСТА
• В 17:00 рядом с кафе Klaus в Таллинне будет открыта фотовыставка Кена Мюрка в рамках серии временных выставок ЭР100. Выставка будет открыта до 2 сентября.
• В 17:00 в новом здании Эстонской художественной академии состоится торжественное собрание, на котором будет официально открыто новое учебное здание. С речами выступят Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, ректор Художественной академии Март Кальм, представитель архитекторов нового здания Эйк Херманн, министр науки и образования Майлис Репс, министр культуры Индрек Саар, мэр Таллинна и представитель куратория Таави Аас, а также выпускник и эмерит-профессор Леонард Лапин. На открываемом в юбилейный год новом здании Эстонской художественной академии будет установлен знак Eesti Vabariik 100.
• 27 августа морская поп-ап школа «Друг моря» прибудет в последнее место назначения в Ориссааре. Юбилейным летом передвижная морская школа вместе с восемью учителями посетила восемь разных мест по Эстонии, и в этом году уже более 300 детей и молодых людей изучили основы безопасности на воде. «Друг моря» остановится в порту Ориссааре до 31 августа.
ВТОРНИК, 28 АВГУСТА
• В 19:00 в Центре культуры Кейла пройдет постановка «Ласточки Отечества».
СРЕДА, 29 АВГУСТА
• В 14:00 в Таллинне на стадионе Шнелли начнется Молодежный фестиваль уличной культуры 2018. Молодежный фестиваль уличной культуры отметит 100-летний юбилей Эстонской Республики лучшими выступлениями и приглашает всех провести активно время, участвуя в мастерских, обсуждениях и спортивных соревнованиях.
• В 19:00 в деревне Витка в Вирумаа начнется концерт Curly Strings.
• Состоится выезд с художественной программы ЭР100 в Силламяэ, в рамках которого участники посетят выставку Евгения Золотко «Пассажи Вийвиконна», третью в серии «Художники в собраниях». В программе – городская экскурсия по Силламяэ, беседа с антропологом Ээвой Кескюла, специализирующейся на тематике шахтеров, экскурсия по Вийвиконна и по действующей шахте.
• В последнюю неделю августа в Хельсинки будет отмечена 100-летняя годовщина Эстонии, Латвии и Литвы фестивалем «Эстония, Латвия, Литва х 100». В рамках вечера кино стран Балтии будут показаны фильмы «Мужчина с моим лицом» (Эстония, 2017), «Камни в моих карманах» (Латвия, 2017) и «Гора сов» (Литва, 2017).
ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА
• В 19 часов в Центре культуры Кейла пройдет спектакль «Ласточки Отечества».
• Юбилейные походы ЭР100: В 20:00 начнется поход на плотах с подсветкой по озеру Румму, во время которого участники откроют для себя подводный мир карьера.
• В рамках в Хельсинки фестиваля «Эстония, Латвия, Литва х 100» Пийп и Туут покажут представление «Гамлет».
ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА
• Юбилейные походы ЭР100: В 12:00 начнется трехдневный поход на байдарках «100 малых островов Эстонии: Хобулайд – Вормси – Руккираху – Куйвараху». Участники похода проплывут вокруг Ворсми, доберутся до Хобулайд и Руккираху, которые часто видны пассажирам парома Хийумаа, и найдут в море самый вытянутый остров Эстонии.
• В 17:00 в большом зале Тартуского дома искусства (Ванемуйзе, 26, Тарту) будет открыта персональная выставка Фреда Коткаса «Праздник Эстонии», которая входит в художественную программу ЭР100.
• В 18:30 перед народным домом Арукюла будет представлен сборник «100 детей Арукюла», который был создан специально к юбилейному году Эстонии. В произведении говорится о людях, которые внесли вклад в жизнь Арукюла своими делами, убеждениями, уважением к общине.
• В 19 часов в Центре культуры Кейла пройдет постановка «Ласточки Отечества».
• ЭР100 в каждой деревне: в 20:00 на берегу Пюхаярве будет представлен подарок для ЭР100 от Общества Аэдлинна. В свете огней и в сопровождении музыки будет представлена книга «100 стихов о Пюхаярве», и будут зачитаны отрывки из свежего произведения.
• С 31 августа до 2 сентября в Нийтвялья пройдет чемпионат Эстонии по гольфу. В честь 100-го дня рождения Эстонской Республики впервые на этих соревнованиях выступят как эстонские гольфисты-любители, так и профессионалы.
СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ
• В 10:00 в Эстонском музее сельского хозяйства в Тартумаа начнется Тартуская осенняя ярмарка и выбор породистых животных – 2018. В юбилейный год на ярмарке членами Союза разведения породистых животных будут представлены лучшие представители пород разных видов животных.
В 17 часов группа Curly Strings выступит в деревне Оллепа, в Ярвамаа.
• В 18:00 в Нымме начинается собрание выпускников и учителей Таллиннской 39 средней школы. На встрече участники отметят 60 лет со дня открытия школы и 100-летний юбилей Эстонской Республики. На встрече будет открыт мемориальный камень, а также выставка.
• Начнутся Нарвские дни оперы ContempArt 2018, на которых зрителей познакомят с современной классической музыкой. На открывающем концерте «Творчество – твоя свобода», который начнется в 20:00 в Кренгольмской мануфактуре, будут представлены музыка молодых эстонских композиторов и творчество модных дизайнеров Эстонии. Ожидаются гости из Финляндии, России, Германии, Франции и из других стран. Нарвские дни оперы продлятся до 9 сентября.
• В последнюю неделю августа в Хельсинки будет отмечена 100-летняя годовщина Эстонии, Латвии и Литвы фестивалем «Эстония, Латвия, Литва х 100». В рамках фестиваля состоится концерт Nordic Passion, на котором для зрителей выступят джазовые артисты из Эстонии, Латвии и Литвы. Выступят Виллу Вески (саксофон), Тийт Каллусте (аккордеон), Тааво Реммель (контрабас), Раймондс Макатс (клавишные) и Валериюс Рамошка (труба).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ
• Юбилейные походы ЭР100: В 11:00 в Айду в Ида-Вирумаа начнется пеший поход, во время которого можно будет попутешествовать как по воде и по пустыне, так и по настоящим горам.
• В 12:00 в Пярну начнется чемпионат Эстонии по шоссейному бегу на дистанции 10 км. В юбилейный год в программу «Забега двух мостов» войдет впервые проводимый чемпионат Эстонии по легкой атлетике в возрастной группе U20, который посвящен 100 дню рождения Эстонской Республики.
• В 17:00 в Нарвском замке начнется концерт петербургского ансамбля «МолОт» под названием «Инструменты и голос», который включен в программу Нарвских дней оперы.
• В 18:00 в деревне Куусалу в Харьюмаа с концертом выступит Curly Strings.
• Юбилейные походы ЭР100: В 20:00 начнется поход на плотах с подсветкой по карьеру Айду, во время которого участники откроют для себя подводный мир карьера.