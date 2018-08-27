Провожаем лето юбилейными мероприятиями ЭР100

• В 18:30 перед народным домом Арукюла будет представлен сборник «100 детей Арукюла», который был создан специально к юбилейному году Эстонии. В произведении говорится о людях, которые внесли вклад в жизнь Арукюла своими делами, убеждениями, уважением к общине.

• В 19 часов в Центре культуры Кейла пройдет постановка «Ласточки Отечества».

• ЭР100 в каждой деревне: в 20:00 на берегу Пюхаярве будет представлен подарок для ЭР100 от Общества Аэдлинна. В свете огней и в сопровождении музыки будет представлена книга «100 стихов о Пюхаярве», и будут зачитаны отрывки из свежего произведения.

• С 31 августа до 2 сентября в Нийтвялья пройдет чемпионат Эстонии по гольфу. В честь 100-го дня рождения Эстонской Республики впервые на этих соревнованиях выступят как эстонские гольфисты-любители, так и профессионалы.

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ

• В 10:00 в Эстонском музее сельского хозяйства в Тартумаа начнется Тартуская осенняя ярмарка и выбор породистых животных – 2018. В юбилейный год на ярмарке членами Союза разведения породистых животных будут представлены лучшие представители пород разных видов животных.

В 17 часов группа Curly Strings выступит в деревне Оллепа, в Ярвамаа.

• В 18:00 в Нымме начинается собрание выпускников и учителей Таллиннской 39 средней школы. На встрече участники отметят 60 лет со дня открытия школы и 100-летний юбилей Эстонской Республики. На встрече будет открыт мемориальный камень, а также выставка.

• Начнутся Нарвские дни оперы ContempArt 2018, на которых зрителей познакомят с современной классической музыкой. На открывающем концерте «Творчество – твоя свобода», который начнется в 20:00 в Кренгольмской мануфактуре, будут представлены музыка молодых эстонских композиторов и творчество модных дизайнеров Эстонии. Ожидаются гости из Финляндии, России, Германии, Франции и из других стран. Нарвские дни оперы продлятся до 9 сентября.

• В последнюю неделю августа в Хельсинки будет отмечена 100-летняя годовщина Эстонии, Латвии и Литвы фестивалем «Эстония, Латвия, Литва х 100». В рамках фестиваля состоится концерт Nordic Passion, на котором для зрителей выступят джазовые артисты из Эстонии, Латвии и Литвы. Выступят Виллу Вески (саксофон), Тийт Каллусте (аккордеон), Тааво Реммель (контрабас), Раймондс Макатс (клавишные) и Валериюс Рамошка (труба).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ

• Юбилейные походы ЭР100: В 11:00 в Айду в Ида-Вирумаа начнется пеший поход, во время которого можно будет попутешествовать как по воде и по пустыне, так и по настоящим горам.

• В 12:00 в Пярну начнется чемпионат Эстонии по шоссейному бегу на дистанции 10 км. В юбилейный год в программу «Забега двух мостов» войдет впервые проводимый чемпионат Эстонии по легкой атлетике в возрастной группе U20, который посвящен 100 дню рождения Эстонской Республики.

• В 17:00 в Нарвском замке начнется концерт петербургского ансамбля «МолОт» под названием «Инструменты и голос», который включен в программу Нарвских дней оперы.

• В 18:00 в деревне Куусалу в Харьюмаа с концертом выступит Curly Strings.