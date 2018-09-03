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Cегодня состоится премьера балета о Пауле Кересе

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Ballett «Keres» proov

ФОТО: Tina Bychkova

Сегодня, 3 сентября, в Национальной театре «Эстония» состоится премьера созданного к столетию Эстонской Республики балета «Керес». Посвященная жизни выдающегося шахматиста Пауля Кереса новая постановка будет показана на сцене в юбилейном году всего считанные разы, балет можно будет также посмотреть в Финляндии.

«Балетная постановка, созданная к столетию Эстонской Республики, посвящена легендарному шахматисту Паулю Кересу, и рассказ истории его жизни доверен настоящим профессионалам, – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. - В состав творческой команды нового балета вошли первоклассные специалисты, начиная от постановщика и композиторов и заканчивая артистами и сценографом».

Центральной фигурой балета является выдающийся шахматист Пауль Керес, который занимал на мировой шахматной арене почетное место, и жизнь которого подверглась влияниям происходивших в стране изменений. Натуру главного героя и напряжение тогдашней жизни передают музыка и танец, вдохновленные ритмом и темпом игры в шахматы.

«У Пауля Кереса был исключительный талант. Он доказал, что если человек полностью осознает свое призвание и умеет ответственно с ним обращаться, то, несмотря на культурную среду или государственный строй, он сохранит свое достоинство», – отметил постановщик Теэт Каськ. «Представители многих поколений помнят Кереса, и, на мой взгляд, мы должны ему, как человеку и великому уму уделять внимание и почитать его», – добавил Каськ.

На создание нового произведения ушло более чем полтора года. Для получения полной картины о жизни Кереса были проведены и интервью с людьми, которым доводилось знать шахматиста, и с членами его семьи.

Балет «Керес» входит в музыкальную программу ЭР100, его композиторы – Тимо Стейнер и Сандер Мёлдер, хореограф-постановщик – Теэт Каськ, сценограф – архитектор Юлар Марк, музыкальный руководитель – Каспарс Путниньш, либретист – Андри Лууп, художник по свету – Маргус Вайгур, художник видео – Таави Мийсу Варм, художник по звуку – Каарел Тамра.

На сцене будут выступать шестеро артистов Национального балета Эстонии, в постановке также примут участие музыканты YXUS Ensemble и Камерный хор Эстонской филармонии в полном составе.

Показы постановки состоятся 3 и 10 сентября в театре «Эстония» и 9 сентября в Тарту на фестивале «Драма». Этой осенью балет можно будет посмотреть также в Хельсинки, а в 2019 году – в Нарве, где родился Керес. Несколько продюсеров из Азии приедут посмотреть постановку, чтобы запланировать турне также в Китае и Японии.

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