Cегодня состоится премьера балета о Пауле Кересе

«Балетная постановка, созданная к столетию Эстонской Республики, посвящена легендарному шахматисту Паулю Кересу, и рассказ истории его жизни доверен настоящим профессионалам, – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. - В состав творческой команды нового балета вошли первоклассные специалисты, начиная от постановщика и композиторов и заканчивая артистами и сценографом».

Центральной фигурой балета является выдающийся шахматист Пауль Керес, который занимал на мировой шахматной арене почетное место, и жизнь которого подверглась влияниям происходивших в стране изменений. Натуру главного героя и напряжение тогдашней жизни передают музыка и танец, вдохновленные ритмом и темпом игры в шахматы.

«У Пауля Кереса был исключительный талант. Он доказал, что если человек полностью осознает свое призвание и умеет ответственно с ним обращаться, то, несмотря на культурную среду или государственный строй, он сохранит свое достоинство», – отметил постановщик Теэт Каськ. «Представители многих поколений помнят Кереса, и, на мой взгляд, мы должны ему, как человеку и великому уму уделять внимание и почитать его», – добавил Каськ.

На создание нового произведения ушло более чем полтора года. Для получения полной картины о жизни Кереса были проведены и интервью с людьми, которым доводилось знать шахматиста, и с членами его семьи.

Балет «Керес» входит в музыкальную программу ЭР100, его композиторы – Тимо Стейнер и Сандер Мёлдер, хореограф-постановщик – Теэт Каськ, сценограф – архитектор Юлар Марк, музыкальный руководитель – Каспарс Путниньш, либретист – Андри Лууп, художник по свету – Маргус Вайгур, художник видео – Таави Мийсу Варм, художник по звуку – Каарел Тамра.

На сцене будут выступать шестеро артистов Национального балета Эстонии, в постановке также примут участие музыканты YXUS Ensemble и Камерный хор Эстонской филармонии в полном составе.