На фестивале «Драма 2018» состоится театральный марафон века

Сегодня, 3 сентября, в Тарту начнется Фестиваль эстонского театра «Драма 2018». В рамках уникального театрального марафона будут показаны все постановки театральной серии ЭР100 «История века», рассказывающие об истории независимости страны.
«Это – настоящий театральный марафон века, так как в одной программе фестиваля «Драма 2018» будут представлены все спектакли серии театральных постановок ЭР100 «История века», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «Так что финал крупнейшего в истории эстонского театра совместного проекта станет грандиозным», – добавил Кастерпалу.
С 3 по 9 сентября на фестивале в Тарту публике будут представлены получившие признание яркие театральные постановки прошлого сезона. В юбилейном году частью театральной программы станет и серия созданных в честь дня рождения Эстонской Республики театральных постановок «История века». На фестивале театральная серия будет представлена в программе Форума балтийского театра.
«Во время столетнего юбилея страны посредством театрального искусства мы обсуждаем как международные темы, так и вопросы о том, как стать и оставаться самим собой», – сказал художественный руководитель фестиваля «Драма 2018» Ивар Пыллу. «Все спектакли, рассказывающие историю Эстонии за последний век, будут переведены и на английский язык. Так мы сможем представить эстонскую драматургию и историю нашим зарубежным гостям и укрепить сотрудничество с ними», – добавил Пыллу.
С программой фестиваля «Драма 2018» можно ознакомиться на странице www.draama.ee. Помимо спектаклей и их обсуждения в программе также:
- Презентация книги «Театральная жизнь» 5 сентября в 14:00 в «Vilde ja Vine».
- Открытие выставки витражей бывшего руководителя театра «Эндла» Айна Рооста «Сто лет по ту сторону стекла» 4 сентября в 12:00 в Эстонском национальном музее.
- Открытие рассказывающей о творческой работе технических работников театра выставки «Экскурс» 3 сентября в 17:00 в малом доме театра «Ванемуйне».
- Впервые в Тарту пройдет танцевальный марафон Театра NO99 8 сентября в 21:00 в Тартуском новом театре.
- Концерт песен из спектакля Тартуского нового театра «Практическая история Эстонии» 7 сентября в 22:00 в Тартуском новом театре.
Театральная серия «История века» – это подарок Союза учреждений исполнительского искусства и участвующих в проекте театров к столетнему юбилею Эстонской Республики. Всего в рамках серии вышло 13 посвященных истории страны спектаклей, поставленных в сотрудничестве 22 театров. Каждая из постановок рассматривала одно десятилетие из последних ста лет в истории Эстонии.