На фестивале «Драма 2018» состоится театральный марафон века

«Это – настоящий театральный марафон века, так как в одной программе фестиваля «Драма 2018» будут представлены все спектакли серии театральных постановок ЭР100 «История века», – сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «Так что финал крупнейшего в истории эстонского театра совместного проекта станет грандиозным», – добавил Кастерпалу.

С 3 по 9 сентября на фестивале в Тарту публике будут представлены получившие признание яркие театральные постановки прошлого сезона. В юбилейном году частью театральной программы станет и серия созданных в честь дня рождения Эстонской Республики театральных постановок «История века». На фестивале театральная серия будет представлена в программе Форума балтийского театра.

«Во время столетнего юбилея страны посредством театрального искусства мы обсуждаем как международные темы, так и вопросы о том, как стать и оставаться самим собой», – сказал художественный руководитель фестиваля «Драма 2018» Ивар Пыллу. «Все спектакли, рассказывающие историю Эстонии за последний век, будут переведены и на английский язык. Так мы сможем представить эстонскую драматургию и историю нашим зарубежным гостям и укрепить сотрудничество с ними», – добавил Пыллу.

С программой фестиваля «Драма 2018» можно ознакомиться на странице www.draama.ee. Помимо спектаклей и их обсуждения в программе также:

Презентация книги «Театральная жизнь» 5 сентября в 14:00 в «Vilde ja Vine».

Открытие выставки витражей бывшего руководителя театра «Эндла» Айна Рооста «Сто лет по ту сторону стекла» 4 сентября в 12:00 в Эстонском национальном музее.

Открытие рассказывающей о творческой работе технических работников театра выставки «Экскурс» 3 сентября в 17:00 в малом доме театра «Ванемуйне».

Впервые в Тарту пройдет танцевальный марафон Театра NO99 8 сентября в 21:00 в Тартуском новом театре.

Концерт песен из спектакля Тартуского нового театра «Практическая история Эстонии» 7 сентября в 22:00 в Тартуском новом театре.