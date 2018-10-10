Кто станет Гражданином года 2018?

Почетное звание гражданина года может быть присвоено постоянному жителю Эстонской Республики, в течение года обратившему на себя внимание всей страны своим вкладом в развитие общества или достижениями, способствующими созданию более прочной связи между гражданским сознанием и обществом, а также развитию общественной жизни.

«В год празднования юбилея Эстонской Республики уместно отметить тех, благодаря идеям и свершениям которых мы живем в открытом, дружественном и ориентированном на будущее государстве. В государстве, где у каждого есть возможности для самореализации и участия в жизни общества. Каждый человек особенный, и в тоже время нас объединяют общие ценности. Единство различных точек зрения, на котором зиждется ощущение общего государства, и есть то, чем отличается нынешний Гражданина года», - сказал министр культуры Индрек Саар.

Кандидатуры на почетное звание могут выдвигать все желающие. Подавая заявку, необходимо исходить из принципов, приведенных в статуте, в том числе обосновать конкретную кандидатуру и её связь с девизом года.

Имя обладателя почетного звания Гражданина года министр культуры объявит 28 ноября во время торжественной церемонии, которая пройдет в здании Большой гильдии Эстонского исторического музея. В то же время министр внутренних дел Андрес Анвельт вручит почетные знаки Дня гражданина людям, внесшим вклад в гражданское воспитание, в повышение гражданского сознания или проводившим добровольную работу в своей общине.

Срок выдвижения кандидатур на звание Гражданина года - воскресенье, 3 ноября.