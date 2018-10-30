СМОТРИ: вышел трейлер фильма «Лес призрачной совы»

Вышел полный трейлер рождественского фильма для всей семьи. «Лес призрачной совы» режиссера Ану Ауна появится в кинотеатрах седьмого декабря.
«Лес призрачной совы» - фильм о десятилетней девочке Эйе, чьи планы на Рождество принимают неожиданный оборот, когда на зимние каникулы ее отправляют из города на таинственный хутор в Южной Эстонии. Девочка сначала и предположить не могла, что в скором времени ей предстоит спасти обреченный на гибель дремучий лес, свести воедино два любящих сердца и раскрыть большую тайну своей семьи.
В главных ролях: десятилетняя Паула Ритс и двенадцатилетний Сийм Оскар Отс. Помимо этого, в картине снимались Аннабрит Хейнмаа, Марвин Инно и многие другие.
Режиссер фильма - Ану Аун, продюсеры Майе Росманн-Лилль и Маарио Масинг.
Примерный бюджет фильма - 1,1 млн. евро.
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