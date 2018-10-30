Вт, 4.12.2018
Мы уже давно не говорим по существу. Мы продолжаем манипулировать страхами и запугивать людей. Кристина Каллас
EV100
Эстонской Республике - 100
Вручим Эстонии подарки!
Postimees
  • ЭР100
  • СМОТРИ: вышел трейлер фильма «Лес призрачной совы»

СМОТРИ: вышел трейлер фильма «Лес призрачной совы»

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: ev100.ee

Вышел полный трейлер рождественского фильма для всей семьи. «Лес призрачной совы» режиссера Ану Ауна появится в кинотеатрах седьмого декабря.

«Лес призрачной совы» - фильм о десятилетней девочке Эйе, чьи планы на Рождество принимают неожиданный оборот, когда на зимние каникулы ее отправляют из города на таинственный хутор в Южной Эстонии. Девочка сначала и предположить не могла, что в скором времени ей предстоит спасти обреченный на гибель дремучий лес, свести воедино два любящих сердца и раскрыть большую тайну своей семьи.

В главных ролях: десятилетняя Паула Ритс и двенадцатилетний Сийм Оскар Отс. Помимо этого, в картине снимались Аннабрит Хейнмаа, Марвин Инно и многие другие.

Режиссер фильма - Ану Аун, продюсеры Майе Росманн-Лилль и Маарио Масинг

Примерный бюджет фильма - 1,1 млн. евро.

Подробнее читай здесь.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ