СМОТРИ: вышел трейлер фильма «Лес призрачной совы»

«Лес призрачной совы» - фильм о десятилетней девочке Эйе, чьи планы на Рождество принимают неожиданный оборот, когда на зимние каникулы ее отправляют из города на таинственный хутор в Южной Эстонии. Девочка сначала и предположить не могла, что в скором времени ей предстоит спасти обреченный на гибель дремучий лес, свести воедино два любящих сердца и раскрыть большую тайну своей семьи.