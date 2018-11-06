День отца пройдет на Таллиннском певческом поле

«В юбилейном году ждем всех пап со своими семьями на Таллиннское певческое поле, чтобы порадовать и их близких возможностью провести вместе время», – сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «11 ноября исполнится и 100 лет со дня завершения Первой мировой войны, что стало важным поворотным моментом в формировании Эстонской Республики», – добавил Кастерпалу.

По словам продюсера центра стратегической коммуникации Сил обороны Керли Делло, Таллиннское певческое поле и его внутренние помещения наполнятся в это воскресенье занимательными событиями. «В сопровождении музыки любимых артистов дети смогут померяться с папами силами на полосе препятствий, а также ознакомиться с техникой, оружием и снаряжением Сил обороны Эстонии и союзников. При хорошей погоде на место прибудут даже вертолет и бронеавтомобиль Кайтселийта «Эстония», – добавила Делло.

На Дне отца ЭР100 выступят оркестр Сил обороны, ансамбль Swingers вместе с Таней Михайловой и Биргит Саррап, Ариадне, Vajé и другие исполнители. На концерте будут переданы поздравления и отцу года 2018. На улице можно будет посмотреть на технику Сил обороны и союзников и пройти полосу препятствий. Во внутренних помещениях певческого поля можно будет примерить военное снаряжение и увидеть вращающийся автомобиль, а представители Союза оборонной промышленности Эстонии и водолазы военно-морских сил представят свое снаряжение. Вести мероприятие будет Венно Лоосаар.

По словам главного редактора развлекательных программ ERR Кармель Килланди, особенной в День отца станет и программа передач ETV. «Утро начнем с прямой трансляции, чтобы донести до всех телезрителей приятные моменты с мероприятия на певческом поле, а в течение всего дня можно будет увидеть передачи, рассказывающие об особенных отношениях отцов и детей», – отметила Килланди.