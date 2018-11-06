Эстонский национальный симфонический оркестр дарит 100 концертов

Музыканты Эстонского национального симфонического оркестра дадут сто концертов в разных уголках Эстонии, многие из них примут прославленный оркестр впервые. Большое турне состоится по случаю столетнего юбилей республики. Вход на большинство концертов будет бесплатным. В программе - камерная музыка и симфонии.

«Для одного симфонического оркестра сто концертов в течение одной недели - беспрецедентное начинание, даже в мировом контексте. Наши зарубежные коллеги удивились, как это вообще возможно, но наш оркестр настолько полон жизни и вдохновения, что очевидно справится с задачей, похожей на мировой рекорд", - отметил руководитель проекта Кристьян Аллик.