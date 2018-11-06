Эстонский национальный симфонический оркестр дарит 100 концертов

C 17 по 23 ноября музыканты Эстонского национального симфонического оркестра (ERSO) дадут 100 концертов по всей стране. Вход на большую часть выступлений свободный.
Музыканты Эстонского национального симфонического оркестра дадут сто концертов в разных уголках Эстонии, многие из них примут прославленный оркестр впервые. Большое турне состоится по случаю столетнего юбилей республики. Вход на большинство концертов будет бесплатным. В программе - камерная музыка и симфонии.
«Для одного симфонического оркестра сто концертов в течение одной недели - беспрецедентное начинание, даже в мировом контексте. Наши зарубежные коллеги удивились, как это вообще возможно, но наш оркестр настолько полон жизни и вдохновения, что очевидно справится с задачей, похожей на мировой рекорд", - отметил руководитель проекта Кристьян Аллик.
В течение недели, с 17 по 23 ноября, перед эстонской публикой выступят 26 разных коллективов из числа музыкантов Эстонского национального симфонического оркестра. Выступят симфонический, камерный, струнный и барочный оркестры, а таже секстеты, квинтеты, квартеты, трио и дуэты.
Расписание концертов ТУТ.
ERSO благодарит: концерн Utilitas, Selver, FCR Media, фонд Kultuurkapital, Audi Eestit, E-Piim, Radisson Blu Sky Hotel, GoBus, Klassikaraadio.