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  • Довоенный вестник Riigi Teataja стал доступен всем

Довоенный вестник Riigi Teataja стал доступен всем

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Fotol minevik ja olevik ehk köidetud Riigi Teataja aastast 1921 ja arvutiekraanil loetav.

ФОТО: Riigi Teataja FB

По случаю столетия государственного вестника Riigi Teataja, Министерство юстиции и Национальная библиотека открыли для общего доступа издания вестника 1918-1944 годов. Исторические экземпляры являются раритетом и доступ к ним до последнего времени был существенно ограничен.

"Riigi Teataja не является журналом в привычном нам смысле, это важный институт, который несет в себе историческую ценность. Публикации в Riigi Teataja - это последний этап процесса законотворчества, что отражено во всех редакциях Конституции", - пояснил представитель Министерства юстиции Юри Хейнла.

Документы, опубликованные в старинных выпусках Riigi Teataja, являются отражением исторической эпохи и дают представление о том, какой была довоенная Эстония в правовом отражении.

Минюст приглашает ознакомиться с правовыми актами и прислать интересные находки из документов прошлого, которые сегодня выглядят удивительно или особенно. Свои открытия можно прислать до 16 ноября по адресу ert@riigiteataja.ee.

  • Архив находится на портале DIGAR.
  • Первый выпуск Riigi Teataja появился 27 ноября 1918 года.
  • В 1940 выпуск был приостановлен, и он вышел лишь однажды, в сентябре 1944 года при правительстве Отто Тиефа.
  • С 1 июня 2010 года Riigi Teataja издается в интернете www.riigiteataja.ee. 
  • Торжественное мероприятие по случаю столетия издания вестника состоится 27 ноября в Национальной библиотеке.

@riigiteataja.ee>

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