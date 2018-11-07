Довоенный вестник Riigi Teataja стал доступен всем

"Riigi Teataja не является журналом в привычном нам смысле, это важный институт, который несет в себе историческую ценность. Публикации в Riigi Teataja - это последний этап процесса законотворчества, что отражено во всех редакциях Конституции", - пояснил представитель Министерства юстиции Юри Хейнла.

Документы, опубликованные в старинных выпусках Riigi Teataja, являются отражением исторической эпохи и дают представление о том, какой была довоенная Эстония в правовом отражении.

Минюст приглашает ознакомиться с правовыми актами и прислать интересные находки из документов прошлого, которые сегодня выглядят удивительно или особенно. Свои открытия можно прислать до 16 ноября по адресу ert@riigiteataja.ee.

Архив находится на портале DIGAR.

Первый выпуск Riigi Teataja появился 27 ноября 1918 года.

В 1940 выпуск был приостановлен, и он вышел лишь однажды, в сентябре 1944 года при правительстве Отто Тиефа.

С 1 июня 2010 года Riigi Teataja издается в интернете www.riigiteataja.ee.

Торжественное мероприятие по случаю столетия издания вестника состоится 27 ноября в Национальной библиотеке.