Довоенный вестник Riigi Teataja стал доступен всем

По случаю столетия государственного вестника Riigi Teataja, Министерство юстиции и Национальная библиотека открыли для общего доступа издания вестника 1918-1944 годов. Исторические экземпляры являются раритетом и доступ к ним до последнего времени был существенно ограничен.
"Riigi Teataja не является журналом в привычном нам смысле, это важный институт, который несет в себе историческую ценность. Публикации в Riigi Teataja - это последний этап процесса законотворчества, что отражено во всех редакциях Конституции", - пояснил представитель Министерства юстиции Юри Хейнла.
Документы, опубликованные в старинных выпусках Riigi Teataja, являются отражением исторической эпохи и дают представление о том, какой была довоенная Эстония в правовом отражении.
Минюст приглашает ознакомиться с правовыми актами и прислать интересные находки из документов прошлого, которые сегодня выглядят удивительно или особенно. Свои открытия можно прислать до 16 ноября по адресу ert@riigiteataja.ee.
- Архив находится на портале DIGAR.
- Первый выпуск Riigi Teataja появился 27 ноября 1918 года.
- В 1940 выпуск был приостановлен, и он вышел лишь однажды, в сентябре 1944 года при правительстве Отто Тиефа.
- С 1 июня 2010 года Riigi Teataja издается в интернете www.riigiteataja.ee.
- Торжественное мероприятие по случаю столетия издания вестника состоится 27 ноября в Национальной библиотеке.