Национальный архив открыл юбилейную выставку

Выставочный материал - почти две сотни фотографий - представляет важнейшие события в жизни жителей страны от рождения до смерти, на выставке есть и периоды посещения детского сада, выхода на пенсию, застолья по случаю Рождества и Ивановой ночи. Все это - иллюстрации бытовых и жизненных моментов, которые менялись с ходом времени. Любой посетитель выставки выстроит на ней свой собственный исторический путь развития страны. Основа выставки взята из собственных запасников Национального архива, а также Исторического музея, Морского музея, Музея народа Эстонии, Музея сельского хозяйства, Тартуского городского, музеев Харьюмаа, Ярвамаа, Муху, Нарвы, Валга, Вирумаа и так далее.