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Фестиваль LAT.EST представляет новое (сценическое) искусство

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Festivali LAT.EST keskmes on liivlastele pühendatud lavastus "Esimene lahkuja".

ФОТО: Epp Kubu

В честь столетних юбилеев Эстонской и Латвийской Республик в таллиннском зале Канутской гильдии с 20 по 25 ноября пройдет фестиваль новейшего (сценического) искусства LAT.EST.

Задача фестиваля представить и объединить самое новое и актуальное искусство и художников соседних стран. Организуют мероприятие с эстонской стороны Kanuti Gildi SAAL и Латвийский институт нового театра. 

Часть фестиваля, посвященная искусству Эстонии, прошла в Риге в феврале. Эстонию представляли Майке Лонд Мальмборг, Игги Лонд Мальборг, Март Кангро, Ээро Эпнер, Юхан Ульфсак и театр NO99.

Ответный визит латышей в Эстонию начнется 20 ноября.  

Центральным событием фестиваля стала совместная постановка, посвященная ливам, под названием «The First to Leave» (Первый покинувший), её премьера прошла в Риге. Этот народ сыграл особую роль в контексте идеологий обеих стран, их судьба оценивается создателями постановки как символ и напоминание о нестабильности мира, и о том, что исчезновение малого народа может пройти стремительно. 

Фестиваль LAT.EST входит в юбилейную программу ЭР100 и LV100.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ.

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