Фестиваль PÖFF Shorts откроется музыкальным событием ЭР100 «Следы»

«Музыкальное событие ЭР100 «Следы» в очень интересной форме связывает между собой такие разные средства коммуникации, как музыка и фильм», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. «Тематика и необычное построение аудиовизуального концерта идеально подходят для открытия фестиваля фильмов PÖFF Shorts», – добавила Соэ.

«Следы» – это живой аудиовизуальный концерт, режиссером которого является Андрес Тенусаар, а композитором – Таави Керикмяэ. В основе концерта – 13 созданных в период c 1964 по 2013 год эстонских фильмов. Взятые из фильмов визуальные элементы будут представлены в произведении с помощью анимации и разных видеоприемов, обработка изображения и звука будет происходить на месте.

«Во время концерта зрителям будет интересно попытаться угадать все использованные в произведении 13 фильмов», – сказал художник по видео Андрес Тенусаар. «Звучание музыки и показ видеокадров заранее спланированы, однако уникальность этого произведения заключается в том, что окончательно оно будет создано прямо в кинозале», – рассказал о построении концерта композитор Таави Керикмяэ.

Произведение «Следы», входящее в музыкальную программу ЭР100, будет исполнено 16 ноября в Elektriteater в Тарту и 20 ноября в кинотеатре Sõprus в Таллинне.

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Международный фестиваль короткометражных фильмов PÖFF Shorts пройдет с 20 по 28 ноября в Тарту и Таллинне. Билеты на фестиваль можно купить в Piletilevi. Паспорт фестиваля PÖFF и PÖFF Shorts можно приобрести на домашней странице PÖFF.

Домашняя страница PÖFF Shorts: http://shorts.poff.ee.

Facebook: https://facebook.com/poffshorts/.