Чт, 8.11.2018
В России говорят, что тут голодают и умирают от голода, людям не на что жить. Абсолютное вранье. Владимир Басов-младший
EV100
Эстонской Республике - 100
Вручим Эстонии подарки!
Postimees
  • ЭР100
  • Фестиваль PÖFF Shorts откроется музыкальным событием ЭР100 «Следы»

Фестиваль PÖFF Shorts откроется музыкальным событием ЭР100 «Следы»

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Pöff Short

В юбилейном году фестиваль фильмов PÖFF Shorts начнется с музыкального события ЭР100 «Следы». Аудиовизуальный концерт, который будет исполнен всего два раза, расскажет об истории звукового кино Эстонии как посредством музыки, так и изображения.

«Музыкальное событие ЭР100 «Следы» в очень интересной форме связывает между собой такие разные средства коммуникации, как музыка и фильм», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. «Тематика и необычное построение аудиовизуального концерта идеально подходят для открытия фестиваля фильмов PÖFF Shorts», – добавила Соэ.

«Следы» – это живой аудиовизуальный концерт, режиссером которого является Андрес Тенусаар, а композитором – Таави Керикмяэ. В основе концерта – 13 созданных в период c 1964 по 2013 год эстонских фильмов. Взятые из фильмов визуальные элементы будут представлены в произведении с помощью анимации и разных видеоприемов, обработка изображения и звука будет происходить на месте.

«Во время концерта зрителям будет интересно попытаться угадать все использованные в произведении 13 фильмов», – сказал художник по видео Андрес Тенусаар. «Звучание музыки и показ видеокадров заранее спланированы, однако уникальность этого произведения заключается в том, что окончательно оно будет создано прямо в кинозале», – рассказал о построении концерта композитор Таави Керикмяэ. 

Произведение «Следы», входящее в музыкальную программу ЭР100, будет исполнено 16 ноября в Elektriteater в Тарту и 20 ноября в кинотеатре Sõprus в Таллинне. 

СМОТРИТЕ ТРЕЙЛЕР:

Международный фестиваль короткометражных фильмов PÖFF Shorts пройдет с 20 по 28 ноября в Тарту и Таллинне. Билеты на фестиваль можно купить в Piletilevi. Паспорт фестиваля PÖFF и PÖFF Shorts можно приобрести на домашней странице PÖFF.

Домашняя страница PÖFF Shorts: http://shorts.poff.ee.

Facebook: https://facebook.com/poffshorts/.

Instagram: http://instagram.com/poffshorts/.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ