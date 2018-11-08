Рауль Меэль дарит Эстонии "Большой концерт"

«GRAND CONCERT» - художественная выставка, посвященная 100-летию ЭР, где художник Рауль Меэль с помощью знаков и букв печатной машинки и дигитально нарисованных и распечатанных графических картин, визуально-звуковых текстовых картин и текстов, представляет свои главные темы идентичности цивилизаций и, в первую очередь, эстонскую идентичность. На выставке представлено большое количество новых графических произведений, а также и ранняя графика с национальным контекстом, с которой в советский период связаны скандалы и запреты. Выставка дополнена работами Меэля как иллюстратора книг, с которых Меэль начинал в 70-е годы и которыми он активно занимается до сих пор. Все 46 представленных произведений возможно прочитать и просмотреть.