Фестиваль IDeeJazz наполнит юбилейную осень положительной энергией

«Юбилейной осенью поможет поднять настроение и получить заряд положительной энергии международный фестиваль джазовой музыки IDeeJazz», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. «Я рада, что артисты мирового уровня выступят именно в Тарту и Нарве, уютные концертные площадки которых помогут во время выступлений создать особую атмосферу», – добавила Соэ.

Фестиваль будет проходить одновременно в двух городах, в Тарту уже в восьмой, а в Нарве во второй раз. Всего в программе 15 концертов, на которых будет исполняться как классический и современный джаз, так и этническая музыка.

«Программу IDeeJazz можно охарактеризовать такими ключевыми словами, как «приятная, эклектичная и современная», – сказал главный организатор фестиваля Олег Писаренко. «В этом году к этому списку можно добавить и определение «праздничная». Помимо юбилея Эстонии на фестивале выступлением пианиста-виртуоза Славека Яскулке будет отмечаться и 100-летие Польской Республики. А в Тарту будем поздравлять эстонского саксофониста Лембита Саарсалу», – добавил Писаренко.