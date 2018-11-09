В фокусе «Тёмных ночей» столетние страны

Конец Первой мировой войны значительно перекроил карту Европы, многие новообразованные государства должны были неоднократно вступать в борьбу за независимость. И 1918 год для них стал отправной точкой, началом нового периода в истории. В этом году кинофестиваль «Темные ночи» покажет кинематограф двенадцати столетних стран: Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Венгрии, Грузии, Австрии и Исландии. Всего – 12 кинокартин, которые получили в культуре этих стран особенное значение, большая часть из них была сняла в 1960-х, во время возникновения новых волн в киноискусстве.