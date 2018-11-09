В фокусе «Тёмных ночей» столетние страны

Кинофестиваль «Тёмные ночи» в честь столетнего юбилея Республики покажет кинематографическое наследие столетних государств.
Конец Первой мировой войны значительно перекроил карту Европы, многие новообразованные государства должны были неоднократно вступать в борьбу за независимость. И 1918 год для них стал отправной точкой, началом нового периода в истории. В этом году кинофестиваль «Темные ночи» покажет кинематограф двенадцати столетних стран: Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Венгрии, Грузии, Австрии и Исландии. Всего – 12 кинокартин, которые получили в культуре этих стран особенное значение, большая часть из них была сняла в 1960-х, во время возникновения новых волн в киноискусстве.
Билеты и афиша кинофестиваля ТУТ.
Программа фильмов столетних стран:
- Эстония: "Безумие" (1968), реж. Калье Кийск
- Латвия: "Четыре белые рубашки" (1967), реж. Роланд Калниньш
- Литва: "Красавица" (1969), Арунас Жебрюнас
- Украина: "Тени забытых предков“ (1964), реж. Сергей Параджанов
- Польша: "Как быть любимой " (1963), реж. Войцех Хас
- Чехия: "Кариатида» (1964), реж. Павел Юрачек, Ян Шмидт
- Словакия: "Ищу Ванду Кос " (1964), реж. Живорад «Жика» Митрович
- Румыния: "Жизнь не прощает" (1958), реж. Маноле Маркус, Юлиан Миху
- Венгрия: "Свидетель" (1969), реж. Петер Бачо
- Грузия: "Пиросмани" (1969), реж. Георгий Шенгелая
- Австрия: "Мох на камнях " (1968), реж. Георг Лоцки
- Исландия: "История убийства" (1977), реж. Рейнир Оддсон