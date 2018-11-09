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  • В фокусе «Тёмных ночей» столетние страны

В фокусе «Тёмных ночей» столетние страны

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Kaljo Kiisa film «Hullumeelsus»

ФОТО: Kaader filmist

Кинофестиваль «Тёмные ночи» в честь столетнего юбилея Республики покажет кинематографическое наследие столетних государств.

Конец Первой мировой войны значительно перекроил карту Европы, многие новообразованные государства должны были неоднократно вступать в борьбу за независимость. И 1918 год для них стал отправной точкой, началом нового периода в истории. В этом году кинофестиваль «Темные ночи» покажет кинематограф двенадцати столетних стран: Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Венгрии, Грузии, Австрии и Исландии. Всего – 12 кинокартин, которые получили в культуре этих стран особенное значение, большая часть из них была сняла в 1960-х, во время возникновения новых волн в киноискусстве.

Билеты и афиша кинофестиваля ТУТ.

Программа фильмов столетних стран: 

  • Эстония: "Безумие" (1968), реж. Калье Кийск
  • Латвия: "Четыре белые рубашки" (1967), реж. Роланд Калниньш
  • Литва: "Красавица" (1969), Арунас Жебрюнас
  • Украина: "Тени забытых предков“ (1964), реж. Сергей Параджанов
  • Польша: "Как быть любимой " (1963), реж. Войцех Хас
  • Чехия: "Кариатида» (1964), реж. Павел Юрачек, Ян Шмидт
  • Словакия: "Ищу Ванду Кос " (1964), реж. Живорад «Жика» Митрович
  • Румыния: "Жизнь не прощает" (1958), реж. Маноле Маркус, Юлиан Миху
  • Венгрия: "Свидетель" (1969), реж. Петер Бачо
  • Грузия: "Пиросмани" (1969), реж. Георгий Шенгелая
  • Австрия: "Мох на камнях " (1968), реж. Георг Лоцки
  • Исландия: "История убийства" (1977), реж. Рейнир Оддсон

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