В Тарту широко отметят столетний юбилей Латвии

Неделя культуры Латвии начнётся с открытием фотовыставки Зайги Штейны в холле колледжа мировых языков и культур Тартуского университета (Лосси, 3). 9 ноября в 11.00 выставку откроет посол Латвии в Эстонии Раймондс Янсонс. В представленных на выставке фотографиях отражена традиция Латвийского школьного праздника песни и танца. В открытии примет участие также и ректор Тартуского университета Тоомас Ассер.

10 ноября в 16.00 в Эстонском национальном музее откроется выставка-концепт латышской литературы "The Life of I." ("Я интроверт"), которая была создана специально для Лондонской книжной ярмарки 2018 года. Меткая и остроумная серия комиксов художника Рейниса Петерсона представляет латышей как нацию писателей-интровертов. В немного измененном облике эта выставка будет показана и в Тарту. На открытии выступит латышский поэт Артис Оступс, изучающий сравнительное литературоведение в докторантуре ТУ.

10 ноября в 20.30 в Эстонском национальном музее в рамках фестиваля IDeeJazz выступит латышская группа "Rihards Lībietis Orchestra".

11 ноября в 13.00 в Эстонском национальном музее откроется выставка картин художницы Дацэ Дэлиня-Липска под названием "Зазывщицы" ("Saucējas"). Сила духа, осознание своей идентичности и яркие цвета народных костюмов этнической общины суйтов, проживающих на востоке Латвии в Курземе послужили источником вдохновения для художницы. В своих антропологических путешествиях художница познакомилась с похожими этническими общинами Эстонии, сохранившими до наших дней свои традиции и обычаи - сету и кихну.

11 ноября в 16.00 в память погибших солдат состоится зажжение свечей и исполнение гимна Латвии на могиле латвийских стрелков и беженцев на кладбище Уус-Яани.

16 ноября в 15.00 латышский поэт Гунтарс Годиньш в Тартуском университете представит перевод эстонского эпоса Калевипоег "Kalevdēls".

17 ноября в течении всего дня в Эстонском национальном музее пройдет демонстрация лучших латышских художественных фильмов.

В 13.00 состоится концерт фольклорной группы "Mežābele" ("Дикая яблоня").

18 ноября, в день провозглашения 100-летия Латвийского государства, в Эстонском национальном музее пройдет праздничная программа, а также ярмарка товаров из Латвии.

На экране возле входа в музей в прямом эфире будет транслироваться празднования столетия из Латвии.

В 17.00 начнется концерт латышской группы "Auļi". Билеты в www.piletilevi.ee