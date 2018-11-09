Полный аншлаг! На концерты эстонских музыкантов в США не достать билет

Камерный хор Эстонской филармонии (КХЭФ), Таллиннский камерный оркестр (ТКО) и дирижер Тыну Кальюсте начинают сегодня, 9 ноября, турне по Северной Америке, которое продлится до 19 ноября. В течение десяти дней на концертных площадках как восточного, так и западного побережья будет дано пять концертов, которыми отмечается сотая годовщина Эстонской Республики.
Оркестр берет с собой в турне разнообразный репертуар, целых три различных программы, где кроме творчества эстонских композиторов будет звучать музыка, как современного композитора из Австралии, так и мастеров эпохи барокко и ренессанса. 11 ноября в Нью-Йоркском Troy Savings Bank Music Hall прозвучит музыка Иоганна Себастьяна Баха и Арво Пярта. На втором Нью-Йоркском концерте в церкви St. Ignatius Loyola, свидетелем великолепной акустики которой КХЭФ был и в прошлом году, публике будет предложена целая программа музыки Арво Пярта. На концертных площадках западного побережья прозвучит музыка Арво Пярта, Карло Джезуальдо, Бретта Дина и Лепо Сумера, которая будет исполняться 14 ноября в Bing Concert Hall Стэндфордского университета и 16 ноября в Santa Barbara Campbell Hall Калифорнийского университета. Турне завершится 17 ноября в Лос-Анджелесе концертом в Royce Hall Калифорнийского университета, где выступают ведущие артисты со всего мира и который уже стал очень важной концертной площадкой. И на этой площадке КХЭФ выступал уже в прошлом году.
В Калифорнийском университете Санта-Барбары Тыну Кальюсте проведет также мастер-класс, где КХЭФ исполнит произведения Вельо Тормиса и Арво Пярта, чтобы познакомить с особенностями уникального творчества этих эстонских композиторов, а также возможностями и нюансами его интерпретации.
Турне организует агентство обоих эстонских музыкальных коллективов в США New Yorld Classics и Керби Ловалло, с которыми успешно сотрудничают уже с 1995 года. За это время у эстонских музыкантов сформировалась уже своя знающая публика, которая серьезно интересуется эстонской музыкой, о чем свидетельствуют полностью распроданные билеты на концерты.
Музыканты вернутся обратно в Эстонию 19 ноября.
Камерный оркестр Эстонской филармонии и Таллиннский камерный оркестр дадут в нынешнем году еще совместные концерты в честь Эстонская Республика 100 в Будапеште и Варшаве.