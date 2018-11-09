Полный аншлаг! На концерты эстонских музыкантов в США не достать билет

Оркестр берет с собой в турне разнообразный репертуар, целых три различных программы, где кроме творчества эстонских композиторов будет звучать музыка, как современного композитора из Австралии, так и мастеров эпохи барокко и ренессанса. 11 ноября в Нью-Йоркском Troy Savings Bank Music Hall прозвучит музыка Иоганна Себастьяна Баха и Арво Пярта. На втором Нью-Йоркском концерте в церкви St. Ignatius Loyola, свидетелем великолепной акустики которой КХЭФ был и в прошлом году, публике будет предложена целая программа музыки Арво Пярта. На концертных площадках западного побережья прозвучит музыка Арво Пярта, Карло Джезуальдо, Бретта Дина и Лепо Сумера, которая будет исполняться 14 ноября в Bing Concert Hall Стэндфордского университета и 16 ноября в Santa Barbara Campbell Hall Калифорнийского университета. Турне завершится 17 ноября в Лос-Анджелесе концертом в Royce Hall Калифорнийского университета, где выступают ведущие артисты со всего мира и который уже стал очень важной концертной площадкой. И на этой площадке КХЭФ выступал уже в прошлом году.