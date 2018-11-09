Эстонский национальный балет отметил столетие постановками трёх хореографов

„Меня очень радует, что к столетию нашего балета на сцену выходят созданные на эстонскую музыку балеты эстонских хореографов в исполнении Эстонского национального балета, – сказал художественный руководитель национального балета Тоомас Эдур. - Авторами представляемых балетов являются бесспорные лидеры в своей области, чей огромный опыт придаёт их творчеству свежесть, которую чувствуют как зрители, так и артисты балета, выступающие на сцене. В то же время произведения Мутсо, Хелиметса и Гриба очень сильно различаются как образом мышления так и стилем. Мне думается, что и исполнители и публика, вынесут из каждого балета что-то своё“.