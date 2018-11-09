Эстонский национальный балет отметил столетие постановками трёх хореографов

8 ноября Эстонский национальный балет представил публике в рамках мероприятия „Вечер балета. Эстонский балет 100“ новые произведения хореографов Эве Мутсо, Тийта Хелиметса и Евгения Гриба. Постановка посвящена столетнему юбилею Эстонской Республики и эстонского балета.
„Меня очень радует, что к столетию нашего балета на сцену выходят созданные на эстонскую музыку балеты эстонских хореографов в исполнении Эстонского национального балета, – сказал художественный руководитель национального балета Тоомас Эдур. - Авторами представляемых балетов являются бесспорные лидеры в своей области, чей огромный опыт придаёт их творчеству свежесть, которую чувствуют как зрители, так и артисты балета, выступающие на сцене. В то же время произведения Мутсо, Хелиметса и Гриба очень сильно различаются как образом мышления так и стилем. Мне думается, что и исполнители и публика, вынесут из каждого балета что-то своё“.
Вечер балета состоит из трёх одноактных балетов, созданных молодыми эстонскими хореографами. Такое случается не часто. Создателями балетов являются Эве Мутсо, которая 13 лет была примой в Шотландском национальном балете, бывший танцор театра „Эстония“ и Бирмингемского королевского балета, ныне являющийся ведущим солистом балета Сан-Франциско Тийт Хелиметс, и Евгений Гриб, который является солистом Эстонского национального балета, а также солировал в петербургском Театре балета Бориса Эйфмана.
На сцене состоялись показы одноактных балетов Тийта Хелиметса „Lõng“(„Нить“), Эве Мутсо „Kaja“ („Эхо“) и Евгения Гриба „Valgus aknas“ („Свет в окне“).
В главных ролях - солисты национального балета Марта Навасардян, Сергей Упкин, Андреа Фаббри, Ана Мариа Гергели, Марита Вейнранк, Кетлин Оя, Алeна Шкатула и Анатолий Архангельский, а также танцоры Эстонского национального балета.