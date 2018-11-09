В свет вышла книга «100 лет архитектуры Эстонии»

«Самое четкое представление о последнем столетии Эстонии можно получить именно благодаря архитектуре, которая ежедневно нас окружает», – сказал автор книги Март Калм. «В разные времена и при разных обстоятельствах ставились разные задачи в области строительства, об их мотивах и способах решения я и рассказываю в книге», – добавил Калм. По словам руководителя организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яануса Рохумаа, архитектура очень ярко отражает историю государства и развитие экономики. «Окружающая нас среда – это историческая хроника, для осмысления которой хорошим руководством является вышедшая в юбилейном году книга «100 лет архитектуры Эстонии», – отметил Рохумаа.