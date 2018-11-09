В свет вышла книга «100 лет архитектуры Эстонии»

В Музее архитектуры Эстонии состоялась презентация входящего в книжную серию ЭР100 произведения «100 лет архитектуры Эстонии». Автор Март Калм дает в своей книге обзор развития архитектуры Эстонии за последние сто лет.
«Самое четкое представление о последнем столетии Эстонии можно получить именно благодаря архитектуре, которая ежедневно нас окружает», – сказал автор книги Март Калм. «В разные времена и при разных обстоятельствах ставились разные задачи в области строительства, об их мотивах и способах решения я и рассказываю в книге», – добавил Калм. По словам руководителя организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яануса Рохумаа, архитектура очень ярко отражает историю государства и развитие экономики. «Окружающая нас среда – это историческая хроника, для осмысления которой хорошим руководством является вышедшая в юбилейном году книга «100 лет архитектуры Эстонии», – отметил Рохумаа.
В течение периода празднования юбилея Эстонии будет издано всего 44 произведения книжной серии ЭР100, которые расскажут об истории развития страны в разных областях жизни. Темы книжной серии были отобраныруководящей группой ЭР100 Государственной канцелярии и коллегией серии, в состав которой вошли Март Орав, Алексей Лотман и Пеэтер Саари.
Обзорная книжная серия будет выпущена в 2018-2019 годах издательством Post Factum в сотрудничестве с организационной командой ЭР100 Государственной канцелярии. С серией книг ЭР100 можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ev100-raamatusari.
Произведения книжной серии ЭР100 поступят в продажу в магазины Apollo и Rahva Raamat, а также в отделы обслуживания клиентов Eesti Meedia по всей Эстонии. Предварительный заказ книг: www.apollo.ee/EV100.