В Японии откроется выставка выдающегося эстонского графика

Выдающийся эстонский художник Кальо Пыллу (1934–2010) – мощный новатор в эстонской графике 1960–1980-х годов, он занимался ставших в последствии легендарными организацией учебных экскурсий к финно-угорским народностям, был почётным доктором Эстонской академии художеств и Университета Юваскюла, а в 2007 году стал лауреатом премии «Национальная мысль», присуждаемой Тартуским Университетом. Кальо Пыллу создавал трёхмерные объекты в духе эпохи модернизма, графику с социальным подтекстом, живописные полотна, экслибрисы, иллюстрировал книги Леннарта Мери, публиковал исследования наскальной живописи.

На открытии выставки в святилище Окуни выступит известная во всем мире музыкант Кунико Като, сотрудничавшая в Арво Пяртом и первой создавшая переложения его музыкальных произведений для ксилофона. В концерте прозвучат «Кантилена памяти Бенджамина Бриттана» и «Spiegel im Spiegel» Арво Пярта и «Она летит к улью» Пеэпа Сарапика. Издан богато иллюстрированный каталог выставки на японском и английском языках. Выставка в Окуни будет открыта до 17 февраля 2019 года. Эта же выставка будет работать в Музее современного искусства города Саку с 8 марта по 14 апреля 2019 года.