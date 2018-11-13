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  • Эстонский кинофильм "Возьми или оставь" - фаворит международных фестивалей

Эстонский кинофильм "Возьми или оставь" - фаворит международных фестивалей

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Parima näitleja auhinna pälvis Reimo Sagor.

ФОТО: Allfilm.ee

Эстонская кинолента "Возьми или оставь", выдвинутая в этом году на премию "Оскар" в категории лучший фильм на иностранном языке, на минувших выходных завоевала сразу три фестивальные награды.

В воскресенье на международном кинофестивале в Аррасе во Франции фильм получил спецпремию жюри и премию кинокритиков, а днем ранее на фестивале восточно-европейского кино в Германии исполнитель главной роли Реймо Сагор получил признание как лучший актер, сообщила 12 ноября "Актуальная камера". Эстонская кинокартина уже была показана на фестивалях в Варшаве, Люксембурге, Голландии и Франции, в ноябре ее показ ожидается на одном из старейших европейских кинофорумов Мангейм-Гейдельберг, а в начале декабре - премьера в Вашингтоне. Фильм входит в кинопрограмму ЭР100, его создание подддержали Autoforte, Tallink и Eesti Meedia.

Режиссер - Лийна Тришкина-Ванхатало.

В фильме играют Реймо Сагор, Нора Альтров, Эмили Вийкман, Лийз Лассь, Адеэле Сепп, Эпп Ээспяэв, Андрес Мяхар, Эгон Нутер, Майт Мальмстен и другие. Оператор — Эрик Пыллумаа, композитор — Стен Шерипов, художники — Маркку Пятиля (Финляндия) и Кирси Лембер. Продюсер – Иво Фельт.

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