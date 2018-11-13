Эстонский кинофильм "Возьми или оставь" - фаворит международных фестивалей

В воскресенье на международном кинофестивале в Аррасе во Франции фильм получил спецпремию жюри и премию кинокритиков, а днем ранее на фестивале восточно-европейского кино в Германии исполнитель главной роли Реймо Сагор получил признание как лучший актер, сообщила 12 ноября "Актуальная камера". Эстонская кинокартина уже была показана на фестивалях в Варшаве, Люксембурге, Голландии и Франции, в ноябре ее показ ожидается на одном из старейших европейских кинофорумов Мангейм-Гейдельберг, а в начале декабре - премьера в Вашингтоне. Фильм входит в кинопрограмму ЭР100, его создание подддержали Autoforte, Tallink и Eesti Meedia.