Выставка о государственном лесе расскажет его столетнюю историю

«Государственное лесововдство Эстонии опиралось 100 лет назад и опирается и сегодня на знания и образованных работников», - сказал председатель правления RMK Айгар Каллас на открытии выставки. «У нас есть лес, качественные рабочие инструменты и навыки, как ими пользоваться. Мы умеем беречь и растить лес. Единственное, что нам необходимо в последующие сто лет - это стабильный государственный строй, тогда мы в состоянии увеличить объем даров леса.»

Эстонское государственное лесное управление начало свою деятельность 13 ноября 1918 года, с завершением деятельности лесного отдела эстонского провинциального правительства и таллиннской лесной инспекции.

В самостоятельной Эстонии древесина становилась все более значимым сырьевым материалом в промышленности и на первое место встало жизнеспособное лесное хозяйство. Лесом засаживали бывшие пашни и вырубки, часто привлекая к этим работам местных жителей и школьные коллективы. К 1939 году, за первые 20 лет независимости, площадь лесных земель выросла до 34 процентов. В уже восстановленной независимой Эстонии площадь государственных лесных территорий достигла 51 процента.

«Увеличивать площадь лесов сегодня нет необходимости. Ставку надо делать на работы по уходу и, высаживая новый лес, думать, прежде всего, о видовом разнообразии лесов и их устойчивости к климатическим изменениям.»

Помимо возобновления леса, важное место занимают такие сферы деятельности управления государственными лесами как охрана природы и создание условий отдыха в лесу. „На сегодняшний день в государственных лесах созданы вполне хорошие возможности для отдыха. Но в сфере природоохранных работ, прежде всего, по восстановлению природных сообществ, следует еще потрудиться. Но и в данном вопросе цели уже поставлены и будут достигнуты в ближайшие годы».

В честь юбилея в Сагадиском лесном центре RMK открылась выставка „100 шагов по тропе эстонского леса“, что является выражением уважения и благодарности всем тем, кто в течении этого времени способствовали развитию лесного хозяйства Эстонии , а также поклон эстонскому лесу. Экспозиция отображает наиболее значимые вехи и события, произошедшие в лесном хозяйстве за прошедшие сто лет. Здесь также представлены уникальные фотографии, обзоры и истории о лесе, значимые рабочие инструменты и символы.