В свет вышло произведение книжной серии ЭР100 «100 лет музыки Эстонии»

«Произведение не далось легко, так как эстонская музыка является очень широкой и богатой областью. Мою задачу по написанию книги облегчила возможность представить свою точку зрения на историю века музыки Эстонии», – сказал автор книги Март Яансон. «Моя книга «100 лет музыки Эстонии» – это подарок 100-летней Эстонской Республике», – добавил Яансон.

По словам председателя руководящей группы ЭР100 Госканцелярии Тоомаса Кихо, книга «100 лет музыки Эстонии» является хроникой одной из наиболее близких сердцам эстонцев области жизни. «Музыка играла и продолжает играть важную роль в истории эстонского народа и поддержании национального самосознания. Музыка – это наша победная песня», – добавил Кихо.

В течение периода празднования юбилея Эстонии будет издано всего 44 произведения книжной серии ЭР100, которые расскажут об истории развития страны в разных областях жизни. Темы книжной серии были отобраны руководящей группой ЭР100 Государственной канцелярии и коллегией серии, в состав которой вошли Март Орав, Алексей Лотман и Пеэтер Саари.

Обзорная книжная серия будет выпущена в 2018-2019 годах издательством Post Factum в сотрудничестве с организационной командой ЭР100 Государственной канцелярии. С серией книг ЭР100 можно ознакомиться на страницеwww.ev100.ee/ev100-raamatusari.

Произведения книжной серии ЭР100 поступят в продажу в магазины Apollo и Rahva Raamat, а также в отделы обслуживания клиентов Eesti Meedia по всей Эстонии. Предварительный заказ книг: www.apollo.ee/EV100.