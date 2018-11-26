Готовится к премьере произведение «9 гимнов свободе»

«Свобода для эстонцев – одна из самых больших ценностей, чувствуется, что эта тема проходит красной нитью через все юбилейные мероприятия», – сказал руководитель крупных проектов организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «Первое исполнение музыкального мероприятия «9 гимнов свободе», созданного к юбилейному году ЭР100, совпадет с сотой годовщиной Освободительной войны, чтобы напомнить об исторических событиях, произошедших ради защиты независимости Эстонской Республики», – добавил Кастерпалу.

«Произведение «9 гимнов свободе» это особенный проект в истории эстонского джаза: 9 новых музыкальных произведений, 20 композиторов, 100 музыкантов и 100 лет эстонского джаза. Это по-настоящему грандиозный подарок на день рождения Эстонской Республики», – отметила руководитель Эстонского джазового союза Лаура Пылдвере.

Фестиваль Jõulujazz 2018 откроет в концертном доме Alexela крупное мероприятие музыкальной программы ЭР100 «9 гимнов свободе». Публике будут представлены новые произведения, авторами которых являются 20 эстонских джазовых композиторов, которые сформировали девять разноликих групп. Композиторы подобрали ценности истории существования Эстонии, которые важны именно им, посвятив им ГИМН. Помимо джазовых музыкантов на концерте выступит оркестр Департамента полиции и погранохраны, оркестр Ventum, Collegium Musicale и известные музыканты других жанров. В некоторых произведениях на сцене можно будет одновременно услышать до 100 музыкантов. Постановкой крупного мероприятия занимается постановщица Ева Колдитс, которая связала все выступления воедино, а музыкальным руководителем концерта является Сийм Аймла.

Произведение будет исполнено 28 ноября на открытии Jõulujazz 2018 в Концертном доме Alexela. Концерт будет записываться на аудио и видео, а ноты произведения будут опубликованы в дигитальном виде на домашней странице джазового союза www.jazz.ee.