Бронепоезд Wabadus начинает свой путь

Сегодня, 27 ноября, в Тапаском депо был представлен бронепоезд № 7 Wabadus, построенный в память о событиях Освободительной войны столетней давности. Бронепоезд Wabadus и передвижная выставка по бывшему маршруту боевых действий отправятся в путь в январе 2019 года.
«28 ноября этого года исполнится сто лет с начала Эстонской освободительной войны», – сказал руководитель крупных проектов ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «Бронепоезд является одним из символов, сыгравших непосредственную роль в обретении Эстонией независимости. Воссозданный в юбилейный год бронепоезд получил имя Wabadus, он несет в себе дух победы переломного момента в истории», – добавил Кастерпалу.
Воссозданный бронепоезд состоит из артиллерийского, пулеметного, десантного и санитарного вагонов, а также броневика «Эстония», расположенного на платформе.
Образец бронепоезда дает представление о том, какие средства наши праотцы использовали в борьбе во имя приобретения свободы», – сказал директор Военного музея Хеллар Лилль. «Образец поезда дополнит выставка, знакомящая с ходом Освободительной войны и бронепоездом, которая уже с января будет передвигаться по Эстонии по местам переломных сражений», – добавил Лилль.
Бронепоезд № 7 Wabadus и размещенная в нем выставка начнут свой путь 4 января 2019 года из Кехра. В этот день пройдет сто лет со дня решающей битвы, которая остановила направляющиеся в Таллинн вражеские войска. Путь бронепоезда по бывшей линии фронта завершится 1 февраля 2019 года в Валга. После прохождения маршрута по линии фронта бронепоезд будет передвигаться по имеющимся железнодорожным путям по всей Эстонии до конца 2019 года.
Остановки бронепоезда Wabadus на его пути в январе 2019 года:
- 4.01.19 - 5.01.19 – Кехра
- 6.01.19 - Лахингувялья
- 7.01.19 - 8.01.19 – Аэгвийду
- 9.01.19 - 10.01.19 – Тапа
- 11.01.19 - 12.01.19 – Йыгева
- 13.01.19 – Каарепере
- 14.01.19 - 16.01.19 – Тарту
- 17.01.19 - 24.01.19 – Эльва
- 25.01.19 - 27.01.19 – Пука
- 28.01.19 - 31.01.19 – Сангасте
- 1.02.19 – Валга
Дополнительная информация о мероприятиях, которые будут проходить во время остановок, можно найти на www.ev100.ee/et/wabaduse-
Бронепоезд № 7 Wabadus был воссоздан в сотрудничестве организационной команды ЭР100, Военного музея и предприятия Operail. Во время всего пути следования бронепоезда Wabadus и броневика свой вклад в мероприятие будут вносить Eesti Raudtee, Кайтселийт и местные самоуправления.