К сотой годовщине Освободительной войны выпущена монетная карта с юбилейным оформлением

«Помещения Дома учителя и события, произошедшие здесь сто лет назад, занимают важное место в истории пути Эстонии к обретению свободы», – сказал председатель руководящей группы ЭР100 Государственной канцелярии Тоомас Кихо. «Именно в этом здании сто лет назад правительство Эстонии приняло историческое решение выступить в разгорающейся Освободительной войне против чужих войск. Это решение мы вспоминаем торжественным приемом и презентацией монетной карты Банка Эстонии», – добавил Кихо.

27 ноября 1918 года в Доме учителя прошло собрание Временного правительства Эстонской Республики во главе с премьер-министром того времени Константином Пятсом. На этом собрании было принято решение вступить в Освободительную войну. До наших дней дошли описания этого события, в которых сквозным воспоминанием стало то, как премьер-министр ударил кулаком; сохранился также монолог премьер-министра того времени. На торжественном приеме монолог Пятса зачитал его пра-правнук Мадис Пятс.

«Освободительная война является самой важной войной в истории Эстонии. Чтобы запечатлеть память именно об этой войне и о принимавших в ней участие вооруженных силах, весной этого года Банк Эстонии решил выпустить специальную монетную карту особенного оформления», – рассказал президент Банка Эстонии Ардо Ханссон.

Фотогалерея мероприятия находится ТУТ.

В монетную карту дизайна Владимира Тайгера упакована одна монета 2018 года достоинством в 2 евро и еще одна 2-евровая монета специального оформления, выпущенная в оборот к сотой годовщине Эстонской Республики.