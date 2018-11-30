Открытие Vaba Lava в Нарве посвящено юбилею Эстонской Республики

Уже завтра центр Vaba Lava в Нарве распахнет свои двери и первыми на новую сцену ступит театр R.A.A.A.M с премьерой российского режиссера Дмитрия Егорова “Транзит. Остановите музыку”. Однако мероприятия в театральном центре начались еще вчера. Состоялась презентация издания «Вана каннель» («Старые гусли») из серии Якоба Хурта об эстонских народных песнях, а также прошел семинар на на тему «Значимость культуры в отдалённых регионах Эстонии». С докладами выступили президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, посол Швеции в Эстонии Микаэл Эрикссон, руководитель театрального центра Vaba Lava Кристийна Рейдолв, руководитель Тартуского нового театра Рауль Орешкин (“Кремлевские соловьи” в Нарве), а также организатор мероприятий Station Narva Хелен Силдна.

Следующее событие, предшествующее открытию центра - спектакль Королевского драматического театра Швеции «Гедда Габлер» по одной из самых знаменитых пьес Генрика Ибсена. История, написанная в 1890-м году, рассказывает о женщине, презирающей рамки и ожидания «реального» мира, в котором любовь способна только разрушать. В 1998 году Гедду Габлер сыграла сама Анна Петтерссон в Стокгольмском городском театре, что высоко оценили критики. Теперь уже она открывает эту пьесу как постановщик в оригинальной и радикальной манере визуального эксперимента.

Спектакль будет сыгран два раза в Нарве и Таллинне, 2 и 4 декабря при поддержке Посольства Швеции и Шведского института.

Закрывает неделю сценического искусства документальный спектакль Государственного драматического театра Литвы «Зеленый луг», который буквально собран по крупицам.

Это истории настоящих людей, работников ядерной станции Игналина, простых жителей города Висагинас, который имеет небольшое сходство с ида-вирумааским регионом в Эстонии.

Спектакль основывается на документальном материале, на сцене работники станции Игналина и жители города Висагинас. Люди, кто тем или иным образом связаны с этим ядерным монстром. Каждый из них делится своей историей о самом большом, самом загадочном промышленным объекте в Восточной Европе.

Например, Виолетта Янавичене, специалист материально-технического обеспечения Отдела подготовки и обеспечения ремонта Игналинской АЭС рассказала, что значит этот спектакль лично для нее.

«Зеленая лужайка - это возможность рассказать о том, что нам болит. Рассказать своими словами то, о чем мы думаем, чем дышим, чем живем, как рушились наши надежды, как смирились с решениями властей. Сначала никто не спрашивает людей, нужно ли строить атомную электростанцию (АЭС), потом, опять же не спрашивая, решают ее закрыть, несмотря на то, что АЭС не выработала своего ресурса. Маленький человек всегда остается маленьким».

Главная сцена нарвского центра Vaba Lava позволяет ставить не только спектакли, но и выступать цирковым гимнастам. Ведущий цирк Финляндии, Race Horse Company, даст представление «Urbotek» с акробатами и опасными трюками, а также устроит бесплатные занятия для детей.

В рамках программы недели сценических искусств 3 декабря в театральном центре состоятся дебаты «Культура объединяет?». Модераторами являются Олег Лоевский (Россия) и Аэт Кийсла (Эстония). Театральный центр Vaba Lava приглашает представителей всех партий, журналистов, а также всех заинтересованных посетить мероприятия.

Также пройдет семинар для театральных критиков и продюсеров на тему международного сотрудничества. Эстонские, русские и европейские театральные критики, продюсеры встретятся и обсудят возможности коллабораций и совместного продюсирования на международном уровне, а также отдельно затронут темы совместных проектов в Нарве. С докладом выступит постановщик Мерле Карусоо. Модератор семинара российский театральный эксперт Олег Лоевский.

На выходных состоится первое мероприятие новой серии концертов Vaba Start. Концерты и мероприятия, где будут представлены различные Ида-Вирумааские музыкальные коллективы и диджеи, а также приглашенные музыкальные исполнители.

В воскресенье столичный кинотеатр Сыпрус в рамках открытия театрального центра представит свою программу. Помимо документального кино, будет показан фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Театральный центр Vaba Lava в Нарве и неделю сценических искусств поддерживают целевые фонды Капитала Культуры: капиталы драматического, музыкального искусства, экспертная группа Ида-Вирумаа, министерство культуры. Так же центр и программу открытия поддерживает шведский Институт, посольство Швеции, Финский институт в Эстонии, Институт Гёте.