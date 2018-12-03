Под занавес года вся Эстония объединится в танце

«Инициатива «Эстония танцует» в течение этого года объединила тысячи людей и подарила радость еще большему числу жителей страны», – сказала руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ. «В последний день года мы завершим этот подарок стране масштабным совместным танцем на городских площадях по всей Эстонии», – добавила Соэ.

Совместное исполнение танца в рамках инициативы «Эстония танцует» состоится 31 декабря в 15:00 одновременно на 16 городских площадях: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Вильянди, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу. В 14:00 все желающие будут обучены танцевальным движениям.

«К совместному танцу уже присоединилось более семисот любителей танца, которые приглашают в последний день юбилейного года всех желающих к ним присоединиться на городских площадях Эстонии», – сказал руководитель акции «Эстония танцует» Райдо Бергштейн из Эстонского танцевального агентства. «Танцевальные шаги простые и под силу всем, поэтому все могут смело к нам присоединиться. В акцию задействованы и учителя танцев из разных уездов, чтобы поддержать и вдохновить всех участников совместного танца. В последний день года в 14 часов состоится обучение танцу, который уже через час можно будет исполнить по всей Эстонии», – сказал Бергштейн.

Совместный танец «Эстония танцует» будет исполняться в четырех разных стилях: балет, шоу-танец, современный танец и эстонский танец. Хореографами являются Теэт Каськ, Арго Лийк, Кюлли Роосна и Кеннет Флак, а также Лийза Лайне.

Акция продолжит организованную к столетию Финляндии инициативу Koko Suomi tanssii, которая в качестве подарка к юбилею была передана Эстонии. В юбилейном году в рамках акции «Эстония танцует» было подготовлено более ста танцев, которые можно посмотреть на странице www.err.ee/eestitantsib.

Организаторами акции «Эстония танцует» являются Эстонское танцевальное агентство и Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация (ERR) в сотрудничестве с организационной командой ЭР100.