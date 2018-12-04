Дождались! Сегодня премьера фильма для всей семьи «Лес призрачной совы»

«Мы испытывали огромную радость, снимая этот фильм. Все основные составляющие нашего фильма – природа, дети и животные – обычно являются определенными рисками для кинематографистов, но на этот раз все успешно сработало, и фильм удался», – отметили продюсеры фильма Майе Росманн-Лилль и Маарио Масинг. «Мы рады, что положительная энергия, которая сопутствовала созданию фильма начиная уже с подготовки съемок, передалась и самому фильму. Зрители, уже успевшие посмотреть фильм, почувствовали его тепло и радость, что очень важно для начинающегося рождественского времени», – добавили продюсеры.

«Программе фильмов ЭР100 сопутствует успех, и одной из новых жемчужин кинопрограммы в рождественский месяц станет «Лес призрачной совы», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. «Первый эстонский рождественский фильм для детей станет вступлением юбилейной зимы. Надеюсь, что картина подарит много теплых эмоций всем семьям и любителям кино», – добавила Соэ.

Песню «Sel ööl on tunne» исполняет дебютирующая в фильме певица Лийз Лемсалу. Авторы музыки – Стен Шерипов и Лийз Лемсалу, слова к песне написала Майан Кярмас. Недавно к песне был создан и видеоролик, автором которого стала режиссер фильма Ану Аун.

В главных ролях снялись выбранные из более чем трех тысяч кандидатов 11-летняя Паула Ритс и 13-летний Сийм Оскар Отс. Кроме детей в фильме также участвуют популярные актеры Яан Реккор, братья Мярт Пиус и Прийт Пиус, Юхан Ульфсак, Тамбет Туйск, Миртель Похла, Прийт Выйгемаст, Анне Реэманн, Тыну Оя, Меэлис Ряммельд, Мария Аннус, Роберт Аннус и другие. В фильме дебютирует певица Лийз Лемсалу.

Режиссер фильма и сценарист Ану Аун, продюсеры Майе Росманн-Лилль и Маарио Масинг, оператор Хейко Сикка, оператор съемок дикой природы Антс Таммик, художник Матис Мяэсалу, художник по костюмам Эве Гутманн-Вальме, композитор Стен Шерипов, звукорежиссер Хоррет Куус и монтажер Марго Сиймон. «Лес призрачной совы» снят на студиях Luxfilm и Kinosaurus Film. Дистрибьютором фильма в Эстонии является Estonian Theatrical Distribution OÜ (Hea Film).

Поддержку в создании фильма оказали ЭР100, Институт кинематографии Эстонии, Капитал культуры Эстонии и программа Европейского Союза Creative Europe.