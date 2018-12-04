Вперед на все сто, Эстония! Проводим юбилейный год всеэстонским праздником

«2018 год останется в истории как год особенных событий. В этом же ключе 31 декабря на городских площадях Эстонии пройдет и завершающий год праздник «Вперед на все сто, Эстония!», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. «Праздник окончания юбилейного года состоится одновременно в 15 городах по всей Эстонии и даст старт следующему столетию», – добавила Соэ.

По словам руководителя программы ЭР100 Маарьи-Лийзы Соэ, совместное празднование нового года является уникальным проектом. «Такого совместного мероприятия на городских площадях Эстонии еще не проводилось. Этот подарок городов как нельзя лучше подходит для завершения удавшегося во всех отношениях юбилейного года ЭР100», – сказала Соэ.

Окончание юбилейного года будет одновременно праздноваться в 15 городах по всей Эстонии: В Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу.

Праздник во всех 15 городах начнется не позднее 23:00. «Каждый из городов подготовит к последнему вечеру юбилейного года специальную программу. Списки выступающих еще составляются, но публика обязательно увидит на сценах любимых артистов», – отметила Маарья-Лийза Соэ. Списки выступающих будут обнародованы 10 декабря на странице www.EV100.ee.

Общеэстонский праздник окончания юбилейного года организуется в сотрудничестве организационной команды празднования столетия Эстонской Республики и городов Таллинн, Тарту, Пярну, Нарва, Раквере, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу.

Днем 31 декабря в честь окончания юбилейного года ЭР100 на городских площадях Эстонии состоится и совместное исполнение последнего танца акции «Эстония танцует». Танец начнется 31 декабря в 15:00 одновременно на 16 городских площадях: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Вильянди, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу. В 14:00 все желающие будут обучены танцевальным движениям.