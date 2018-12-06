В свет вышла книга ЭР100 «100 лет объединений Эстонии»

«История объединений и обществ крайне увлекательна, поэтому в подарок к юбилею Эстонии я и написал об этом книгу», – сказал автор книги Юри Ульяс. «В стране возникают все новые общества, а история части из них началась гораздо раньше, чем сто лет назад. Например, созданное в 1865 году общество Vanemuise Selts действовало какое-то время как смешанный хор, а в 1994 году был восстановлен его статус как общества», – добавил Ульяс.

По словам члена руководящей группы ЭР100 Тийта Пруули, в действующем целостном обществе важную роль играют активные граждане, которые формируют наше будущее. «В период пробуждения национального самосознания создание и совместная деятельность объединений и обществ было нашей силой. Это остается важным и сегодня, когда в многоголосом мире должны быть представлены мысли разных групп интересов. История объединений Эстонии является в современном понимании историей гражданского общества, о чем и дает подробный обзор написанная к юбилею Эстонии книга», – добавил Пруули.

В течение периода празднования юбилея Эстонии будет издано всего 44 произведения книжной серии ЭР100, которые расскажут об истории развития страны в разных областях жизни. Темы книжной серии были отобраны руководящей группой ЭР100 Государственной канцелярии и коллегией серии, в состав которой вошли Март Орав, Алексей Лотман и Пеэтер Саари.

Обзорная книжная серия будет выпущена в 2018-2019 годах издательством Post Factum в сотрудничестве с организационной командой ЭР100 Государственной канцелярии. С серией книг ЭР100 можно ознакомиться на страницеwww.ev100.ee/ev100-raamatusari.