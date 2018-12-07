Передвижная выставка Рийгикогу начнет свой путь в Вильянди

"Посвященная парламенту выставка берет свое начало в Вильянди, так как это одно из нескольких мест, где сто лет назад впервые публично был зачитан Манифест независимости Эстонской Республики", – сказал спикер Рийгикогу Эйки Нестор.

"Выставка, посвященная столетию парламента, оформлена в виде улицы. Здания по обе стороны улицы символизируют десятилетия истории представительных собраний, – пояснил арт-директор выставки Ионель Лехари. – Так как в современном обществе открытое городское пространство – это территория жителей, а городские улицы принадлежат нам всем, это лучшее место для того, чтобы обратить свой взгляд в историю. В этом и заключается центральная идея выставки и метафора улицы".

Тексты и изображения выставки стилизованы соответствующим образом. Исторические деятели и события просматриваются из-за окон и дверей домов. Проходя по "Улице Рийгикогу", можно увидеть сотни событий. За одну минуту продумать мысли многих лет.

Выставка охватывает два исторических периода: с 1917–1940 гг. и с 1991– 2018 гг. Между этими промежутками – разрыв длиной в полвека. В это время представительное собрание Эстонии не собиралось. На выставке этот период символизируют пустые здания.

Экспозиция дает обзор соотношений политических сил в разных созывах, а также представляет партии, действовавшие на эстонском политическом ландшафте в разные времена. Также представлены законы, принятые парламентом как органом законодательной власти и оказавшие на общество значительное влияние. Отдельно приведены наиболее крупные события в мировом масштабе.

Выставка будет экспонироваться в разных городах Эстонии. Общая длина экспозиции составляет 10,5 метра. Ширина и высота – 3 метра. Она смонтирована и снабжена светодиодным освещением.