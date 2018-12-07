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  • К 150-летию со дня рождения Яана Тыниссона выпущена памятная монета

К 150-летию со дня рождения Яана Тыниссона выпущена памятная монета

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ФОТО: Банк Эстонии

В музее Банка Эстонии представили серебряную монету к 150-летию государственного деятеля страны Яана Тыниссона.

Яан Тыниссон - один из самых видных деятелей в истории Эстонии: политик и юрист, который был и государственным старейшиной, и министром иностранных дел. Тыниссон основал первую в стране политическую партию Эстонскую демократическую партию и требовал полной независимости страны. 

Серебряную монету достоинством в 15 евро сделали по эскизу известного польского дизайнера монет и медалей Себастьяна Миколайчака. Это качественные монеты из серебра 925-й пробы диаметром 38,61 мм и весом 28,28 г.

Тираж монеты составляет 5000 экземпляров. Один человек может купить до пяти монет и бронировать их нельзя. Монеты по цене 40 евро в продаже в магазине Банка Эстонии и э-магазине Оmniva

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