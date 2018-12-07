К 150-летию со дня рождения Яана Тыниссона выпущена памятная монета

В музее Банка Эстонии представили серебряную монету к 150-летию государственного деятеля страны Яана Тыниссона.
Яан Тыниссон - один из самых видных деятелей в истории Эстонии: политик и юрист, который был и государственным старейшиной, и министром иностранных дел. Тыниссон основал первую в стране политическую партию Эстонскую демократическую партию и требовал полной независимости страны.
Серебряную монету достоинством в 15 евро сделали по эскизу известного польского дизайнера монет и медалей Себастьяна Миколайчака. Это качественные монеты из серебра 925-й пробы диаметром 38,61 мм и весом 28,28 г.
Тираж монеты составляет 5000 экземпляров. Один человек может купить до пяти монет и бронировать их нельзя. Монеты по цене 40 евро в продаже в магазине Банка Эстонии и э-магазине Оmniva.