Лучших спортсменов Эстонии определит народное голосование

Голосование проводится на портале ЭОК по номинациям: "Лучший спортсмен", "Лучшая спортсменка, "Лучшая команда" и "Лучший тренер". В каждой категории можно проголосовать за трех кандидатов.

Опрос завершится 20 декабря. Среди проголосовавших будут разыграны пригласительные на торжественную церемонию награждения лауреатов спортивного года.