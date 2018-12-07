Лучших спортсменов Эстонии определит народное голосование

На официальном сайте Эстонского олимпийского комитета проходит народное голосование на звание лучших спортсменов Эстонии юбилейного года. Имена лауреатов назовут на гала-вечере "Спортивные звезды 2018", который пройдет 27 декабря.
Голосование проводится на портале ЭОК по номинациям: "Лучший спортсмен", "Лучшая спортсменка, "Лучшая команда" и "Лучший тренер". В каждой категории можно проголосовать за трех кандидатов.
Опрос завершится 20 декабря. Среди проголосовавших будут разыграны пригласительные на торжественную церемонию награждения лауреатов спортивного года.
В прошлом году лучшими спортсменами были названы шпажистка Юлия Беляева, автогонщик Отт Тянак, женская сборная Эстонии по фехтованию и главный тренер сборной Эстонии по волейболу Георге Крецу.