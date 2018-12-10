Учим движения: вышло видео "Эстония танцует"

«Последний день юбилейного года будет наполнен увлекательными событиями. Все желающие ожидаются вместе с друзьями и семьями на исполнение совместного танца акции «Эстония танцует», которое пройдет на центральных площадях 16 городов», – сказала руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ.

По словам руководителя акции «Эстония танцует» Райдо Бергштейна из Эстонского танцевального агентства, в созданном учебном видео представлена постановка последнего совместного танца акции, и с его помощью можно начать репетировать танец. «Постановка основана на разных танцах акции «Эстония танцует», танцевальные движения под силу всем. 31 декабря в 14 часов под руководством учителей танца танец можно будет отрепетировать уже и на городских площадях», – сказал Бергштейн.

Мероприятие 31 декабря в 15:00 одновременно на 16 городских площадях: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Вильянди, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу. В 14:00 там же все желающие будут обучены танцевальным движениям.

Совместный танец «Эстония танцует» будет исполняться в четырех разных стилях: балет, шоу-танец, современный танец и эстонский танец. Хореографами являются Теэт Каськ, Арго Лийк, Кюлли Роосна и Кеннет Флак, а также Лийза Лайне.

Акция продолжит организованную к столетию Финляндии инициативу Koko Suomi tanssii, которая в качестве подарка к юбилею была передана Эстонии. В юбилейном году в рамках акции «Эстония танцует» было подготовлено более ста танцев, которые можно посмотреть на странице www.err.ee/eestitantsib.

Организаторами акции «Эстония танцует» являются Эстонское танцевальное агентство и Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация (ERR) в сотрудничестве с организационной командой ЭР100.