Омбудсмен по правам ребенка вручит свидетельство о рождении новому жителю Деревни изобретателей

«Детская и молодежная программа ЭР100 подарила незабываемые впечатления и привлекла сотни тысяч детей и молодых людей к празднованию 100-летия Эстонской Республики», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. «В организацию событий для детей и молодежи свой вклад внесли очень многие люди, вместе мы достигли замечательных результатов», – добавила Соэ.

15 декабря в 11:00 в тематическом парке Страна Лотте будет подведен итог детской и молодежной программы ЭР100, а также будет открыта рождественская программа Страны Лотте. На мероприятии будет выражена благодарность всем участникам программы, участники смогут также поприветствовать нового персонажа анимационного фильма «Лотте и пропавшие драконы» – младшую сестру собачки Лотте Роози. Свидетельство о рождении Роози вручит канцлер права и омбудсмен по правам ребенка Юлле Мадизе.

«Я очень рада, что в юбилейном году особое внимание было уделено детям и молодежи. Мероприятия, сближающие поколения и укрепляющие связи с государством, были организованы по всей Эстонии и для всех, начиная от младенцев и заканчивая пожилыми людьми. Надеюсь, что это чувство сплоченности останется в нас надолго», – сказала канцлер права Юлле Мадизе.