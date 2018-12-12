Ср, 12.12.2018
Нам нужно начинать привыкать к митингам и протестам. Катри Райк
EV100
Эстонской Республике - 100
Вручим Эстонии подарки!
Postimees
  • ЭР100
  • Афиша готова: в Новый год перед народом выступят любимые артисты

Афиша готова: в Новый год перед народом выступят любимые артисты

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

13JAANUAR2018, Lääne-Virumaa,RAKVERE OG ELEKTRA, OLEG GROSS, ILUTULESTIK, SALUUT Fotol: GROSSI PIDU RAKVERE SPORDIHOONES, ILUTULESTIK, GROSSI TOIDUKAUBAD

ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

31 декабря год празднования столетнего юбилея Эстонской Республики завершится в уездных центрах Эстонии праздником «Вперед на все сто, Эстония!». Совместный праздник предложит вниманию жителей 15 городов увлекательную программу с выступлениями популярных артистов.

31 декабря год празднования столетнего юбилея Эстонской Республики завершится в уездных центрах Эстонии праздником «Вперед на все сто, Эстония!». Совместный праздник предложит вниманию жителей 15 городов увлекательную программу с выступлениями популярных артистов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ