Афиша готова: в Новый год перед народом выступят любимые артисты
12 декабря 2018, 16:32
31 декабря год празднования столетнего юбилея Эстонской Республики завершится в уездных центрах Эстонии праздником «Вперед на все сто, Эстония!». Совместный праздник предложит вниманию жителей 15 городов увлекательную программу с выступлениями популярных артистов.
31 декабря год празднования столетнего юбилея Эстонской Республики завершится в уездных центрах Эстонии праздником «Вперед на все сто, Эстония!». Совместный праздник предложит вниманию жителей 15 городов увлекательную программу с выступлениями популярных артистов.