Как жили эстонцы последние сто лет?

«Несмотря на то, что на тему быта написано несколько научных и научно-популярных статей, книга является первым полным обзором изменений в нашем быту за последние сто лет», – сказала один из авторов книги Ану Каннике. По словам Каннике, именно долгая временная перспектива позволяет наряду с интересными деталями быта выявить также направления и динамику культурного развития Эстонии.

«Для меня всегда представляло интерес, каким образом отражается история в нашей повседневной жизни. Например, когда начали покупать холодильники, когда в последний раз слушали виниловые пластинки», – сказал второй автор книги Лаури Вахтре. «Особенность этой книги состоит в том, что она повествует о самых обыденных вещах», – добавил Вахтре.

По словам члена руководящей группы ЭР100 Тийта Пруули, окружающая нас среда за последний век сильно изменилась. «У старшего поколения читателей книга оживит ностальгические воспоминания, а молодому поколению предложит возможность открыть для себя замечательные вещи из прошлого», – добавил Пруули.

В течение периода празднования юбилея Эстонии будет издано всего 44 произведения книжной серии ЭР100, которые расскажут об истории развития страны в разных областях жизни. Темы книжной серии были отобраны руководящей группой ЭР100 Государственной канцелярии и коллегией серии, в состав которой вошли Март Орав, Алексей Лотман и Пеэтер Саари.