В Лоттемаа наступила рождественская пора

«Завершение детской и молодежной программы ЭР100 пройдет в ключе одного из последних больших подарков юбилейного года для детей», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. «В январе 2019 года на экраны выйдет анимационный фильм программы ЭР100 «Лотте и пропавшие драконы». Участники мероприятия закрытия детской и молодежной программы смогут впервые познакомиться с его новым персонажем – младшей сестрой собачки Лотте Роози», – добавила Соэ.

Торжественное закрытие детской и молодежной программы ЭР100, а также открытие рождественской программы Страны Лотте состоится 15 декабря в 11:00 в тематическом парке Страна Лотте в Пярнумаа.

«Деревня изобретателей преобразилась к зиме в сказочную страну и начиная с 15 декабря приглашает всех принять участие в рождественской программе», – сказала исполнительный директор Страны Лотте Маргит Тооду. «Жители деревни уже украсили свои дома, дворы и лесные тропы и создали рождественское настроение. Всем детям и семьям будут предложены увлекательные занятия, веселый концерт и интересные пьесы, в которых уже использованы элементы из нового мультфильма», – добавила Тооду.

Мероприятия рождественской программы Страны Лотте пройдут 15-16 декабря и 26-30 декабря с 12 до 16 часов. Занятия предусмотрены как во внутренних помещениях, так и на улице. Дополнительная информация о программе находится ТУТ.