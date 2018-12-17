Все желающие смогут посетить британский фрегат

На посвященном празднованию столетия дружбы между Эстонией и Великобританией, который проходил в порту Ванасадам в Таллинне. В своей речи на борту фрегата HMS St Albans Королевского военно-морского флота Юри Ратас поблагодарил Великобританию за то, что как во время Освободительной войны, так и сегодня британцы помогают поддерживать и укреплять безопасность Эстонии.

«Ровно сто лет назад, в начале Освободительной войны, британцы отправили в Таллинн свою эскадру. На этих кораблях прибыло снаряжение для эстонских борцов за свободу, однако, что еще более важно, эти корабли принесли нам надежду и чувство уверенности, сознание того, что у нас есть друзья, которые поддержат нашу борьбу за независимость», — сказал премьер-министр. Ратас заверил присутствующих, что Эстония помнит и чтит всех погибших в Освободительной войне, среди которых было также 112 британских военных.

«В современном мире тесные союзнические отношения и хорошие контакты для нас тоже очень важны. Великобритания является рамочным государством в боевой группе расширенного присутствия НАТО в Эстонии, однако наши отношения крепки и во многих других областях, например, в бизнесе, образовании и культуре. Но, несомненно, наиболее важны тесные связи между людьми», — сказал Ратас.