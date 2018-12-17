Все желающие смогут посетить британский фрегат

Вблизи острова Найссаар в среду состоялась торжественная встреча кораблей эстонских ВМС и фрегата военно-морского флота Великобритании, который прибыл в Эстонию к столетней годовщине участия британского флота в Освободительной войне. Фрегат St Albans встретил эстонский минный тральщик Ugandi. В субботу с 10 до 14 часов фрегат могут посетить все желающие.
На посвященном празднованию столетия дружбы между Эстонией и Великобританией, который проходил в порту Ванасадам в Таллинне. В своей речи на борту фрегата HMS St Albans Королевского военно-морского флота Юри Ратас поблагодарил Великобританию за то, что как во время Освободительной войны, так и сегодня британцы помогают поддерживать и укреплять безопасность Эстонии.
«Ровно сто лет назад, в начале Освободительной войны, британцы отправили в Таллинн свою эскадру. На этих кораблях прибыло снаряжение для эстонских борцов за свободу, однако, что еще более важно, эти корабли принесли нам надежду и чувство уверенности, сознание того, что у нас есть друзья, которые поддержат нашу борьбу за независимость», — сказал премьер-министр. Ратас заверил присутствующих, что Эстония помнит и чтит всех погибших в Освободительной войне, среди которых было также 112 британских военных.
«В современном мире тесные союзнические отношения и хорошие контакты для нас тоже очень важны. Великобритания является рамочным государством в боевой группе расширенного присутствия НАТО в Эстонии, однако наши отношения крепки и во многих других областях, например, в бизнесе, образовании и культуре. Но, несомненно, наиболее важны тесные связи между людьми», — сказал Ратас.
Ровно сто лет назад в Таллинн прибыла британская эскадра, без помощи которой, по мнению генерала Йохана Лайдонера, исход Освободительной войны мог бы оказаться иным. "Основной вклад был в том, что они смогли закрыть Финский залив от Балтийского флота Советской России, что в перспективе помешало атаковать Эстонию, высадить десант и просто ограничить движение кораблей", - сказал историк Арто Олль.