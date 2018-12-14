Рождественские праздники завершит общеэстонский поход

«Благодаря серии юбилейных походов ЭР100 десятки тысяч людей смогли полюбоваться разнообразием природы Эстонии. Первый общеэстонский рождественский поход – это прекрасная возможность продлить празднование Рождества в кругу семьи или друзей и активно провести время после посиделок за столом», – сказала руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ. «Рождественским походом мы завершим серию юбилейных походов», – добавила Соэ.

По словам президента Походного союза Эстонии Ингрид Кулигиной, в рамках общеэстонского рождественского похода в разных уездах Эстонии состоится всего около полусотни походов. «Среди всех рождественских походов каждый сможет найти для себя наиболее подходящий. В большинстве случаев это будут пешие походы с гидами, также запланировано несколько походов на внедорожниках, каноэ и электровелосипедах», – отметила Кулигина.