«Лотте и пропавшие драконы» покажут на Берлинале

Международные премьеры предыдущих серий фильма о Лотте «Лотте из Деревни изобретателей» и «Лотте и тайна лунного камня» также состоялись в рамках программы Generation Kplus Берлинского кинофестиваля в 2007 и 2012 году.

«Берлинский кинофестиваль является одним из важнейших событий мира кино. Мы очень рады, что спустя несколько лет созданный в Эстонии фильм вновь представлен в номинации этого фестиваля», – сказала руководитель Института кинематографии Эстонии Эдит Сепп-Даллас.

«Герои Деревни изобретателей очень полюбились жителям Эстонии, и все находятся в большом ожидании новых приключений Лотте. Напряжение растет и потому, что еще до премьеры созданный в честь столетия Эстонии фильм привлек к себе международное внимание», – добавила руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ.

Премьера анимационного фильма кинопрограммы ЭР100 «Лотте и пропавшие драконы» состоится 4 января 2019 года. Фильм будет дублирован на русский язык. Вниманию более широкой международной зрительской аудитории картина будет представлена в течение 2019 года. В приключенческом фильме для всей семьи «Лотте и пропавшие драконы» у девочки-собачки Лотте появляется маленькая сестричка Роози. В Деревню изобретателей приезжают ученые, енот Карл и рыба Виктор, которые участвуют в большом конкурсе собирателей народных песен. Главный приз конкурса достанется тому, кому посчастливится записать народную песню старейших из представителей животного мира – мифических огнедышащих драконов. Лотте и Роози решают помочь ученым. Впереди их ждут увлекательные и неожиданные приключения.

Режиссерами фильма «Лотте и пропавшие драконы» являются Янно Пылдма и Хейки Эрнитс. Сценарий к фильму написали Янно Пылдма, Хейки Эрнитс и Андрус Кивиряхк. Авторы музыки - Свен Грюнберг и Ренарс Кауперс. Продюсеры фильма - Калев Тамм из Eesti Joonisfilm и Вилнис Калнаэллис из Rija Films.

Единственный анимационный фильм программы фильмов ЭР100 «Лотте и пропавшие драконы» был создан в сотрудничестве компании по производству фильмов Eesti Joonisfilm и латвийской студии Rija Films. Поддержку в создании фильма оказали Институт кинематографии Эстонии, Латвийский национальный киноцентр, программа Loov Euroopa MEDIA, Shortcut и Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация (ERR).

Всего в честь столетия Эстонской Республики в рамках программы фильмов ЭР100 выйдет в свет пять новых художественных фильмов, полнометражный анимационный фильм, два документальных фильма и телесериал. С дополнительной информацией о программе фильмов ЭР100 можно ознакомиться на странице https://www.ev100.ee/ru/kinoprogramma-er100.

Дистрибьютором фильма в Эстонии является Estonian Theatrical Distribution OÜ (Hea Film).