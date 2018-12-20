Юбилейный год завершится исполнением гимна по всей Эстонии

«Юбилейный год показал, насколько жители Эстонии дорожат своим государством. Поэтому последние минуты праздника в честь завершения года посвятим тому, чтобы совместным исполнением гимна на городских площадях проводить юбилейный год и отправиться вместе вперед, на все сто», – сказала руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ. «Во время праздника на экранах по всей Эстонии Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация будет транслировать и новогоднее обращение президента Эстонской Республики к народу. Приглашаем всех присоединиться в предновогодний вечер к совместному исполнению гимна и встрече нового столетия», – добавила Соэ.

Новогодний праздник «Вперед на все сто, Эстония!» начнется в 15 городах Эстонии не позднее 23:00. На празднике выступят, к примеру, Ярек Казар и Ханналийза Уусма в Тарту, ансамбль Öed в Курессааре, Väikeste Lõõtspillide Ühing в Пярну, Metsatöll в Раквере, SkaFaktor в Кярдла, Orelipoiss в Рапла, Мерлин Уускюла в Йыхви и многие другие. С программой праздника окончания юбилейного года в 15 городах можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.

В завершение праздника «Вперед на все сто, Эстония!»

в 23:50 президент Эстонской Республики выступит с новогодним обращением в Пярну, которое будет в прямом эфире транслироваться каналом ETV на экранах городских площадей;

в 23.57 состоится совместное исполнение гимна Эстонии;

в полночь начнется фейерверк.

Общеэстонский праздник окончания юбилейного года организуется в сотрудничестве организационной команды празднования столетия Эстонской Республики и городов Таллинн, Тарту, Пярну, Нарва, Раквере, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу.