Юбилейный год завершится исполнением гимна по всей Эстонии

Юбилейный год завершится совместным исполнением гимна Эстонской Республики на городских площадях по всей Эстонии в последние минуты 31 декабря. Впервые на экранах площадей будет также транслироваться новогоднее обращение президента Эстонской Республики. В предновогодний вечер на центральных площадях 15 городов состоится общеэстонский новогодний праздник «Вперед на все сто, Эстония!».
«Юбилейный год показал, насколько жители Эстонии дорожат своим государством. Поэтому последние минуты праздника в честь завершения года посвятим тому, чтобы совместным исполнением гимна на городских площадях проводить юбилейный год и отправиться вместе вперед, на все сто», – сказала руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ. «Во время праздника на экранах по всей Эстонии Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация будет транслировать и новогоднее обращение президента Эстонской Республики к народу. Приглашаем всех присоединиться в предновогодний вечер к совместному исполнению гимна и встрече нового столетия», – добавила Соэ.
Новогодний праздник «Вперед на все сто, Эстония!» начнется в 15 городах Эстонии не позднее 23:00. На празднике выступят, к примеру, Ярек Казар и Ханналийза Уусма в Тарту, ансамбль Öed в Курессааре, Väikeste Lõõtspillide Ühing в Пярну, Metsatöll в Раквере, SkaFaktor в Кярдла, Orelipoiss в Рапла, Мерлин Уускюла в Йыхви и многие другие. С программой праздника окончания юбилейного года в 15 городах можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.
В завершение праздника «Вперед на все сто, Эстония!»
- в 23:50 президент Эстонской Республики выступит с новогодним обращением в Пярну, которое будет в прямом эфире транслироваться каналом ETV на экранах городских площадей;
- в 23.57 состоится совместное исполнение гимна Эстонии;
- в полночь начнется фейерверк.
Общеэстонский праздник окончания юбилейного года организуется в сотрудничестве организационной команды празднования столетия Эстонской Республики и городов Таллинн, Тарту, Пярну, Нарва, Раквере, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу.
Днем 31 декабря в честь окончания юбилейного года на городских площадях Эстонии состоится и совместное исполнение последнего танца акции ЭР100 «Эстония танцует». Танец начнется 31 декабря в 15:00 одновременно на 16 городских площадях: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Вильянди, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу. В 14:00 все желающие будут обучены танцевальным движениям.