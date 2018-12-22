Специальные гости новогодней программы в Таллинне - 2 Quick Start!

«Я с радостью объявляю главных исполнителей проходящего на площади Вабадузе праздника в честь завершения юбилейного года: это ансамбль 2 Quick Start, – сообщил старейшина Кесклиннаской управы Таллинна Владимир Свет. – Однако и вся праздничная программа очень насыщенная, она включает в себя любимых эстонских артистов. Прийти на площадь Вабадузе стоит уже в 21:30, когда двухчасовой концерт откроет ансамбль Shanon».

Завершение юбилейного года будет особенным, потому что отмечать его будет вся Эстония», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. «Я очень рада, что у каждого города-участника отдельная программа. Таким образом, в последний день юбилейного года каждый человек сможет найти для себя исполнителей и занятия по душе или посмотреть всеэстонский праздник завершения юбилейного года в специальной передаче Эстонского телевидения», – добавила Соэ.

Помимо ансамбля 2 Quick Start, в Таллинне выступят победитель этого года на конкурсе «Эстония ищет суперзвезду» Уудо Сепп, завоевавшая сердца слушателей «Песни Эстонии» Maian и король рэпа Genka с Паулем Оя. Обзор праздничной программы завершения юбилейного года находится на странице www.EV100.ee.

Безопасность на таллиннской площади Вабадузе будут обеспечивать полиция и охранники, в этом году на территорию празднования запрещается проносить алкогольные напитки и фейерверки.

Днем 31 декабря в честь окончания юбилейного года ЭР100 на таллиннской площади Вабадузе, а также на площадях еще 15 городов Эстонии состоится и совместное исполнение последнего танца акции «Эстония танцует». Танец начнется 31 декабря в 15:00, а в 14:00 все желающие будут обучены движениям танца на городских площадях.